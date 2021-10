Peste 12 ani de ÎNCHISOARE pentru bărbatul din Alba Iulia care a violat o fetiță de 12 ani, în timp ce era arestat la domiciliu

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Alba a anunțat joi că solicitările pentru ajutor de încălzire pot fi depuse și după data de 15 octombrie. Astfel, cele depuse până în 20 noiembrie vor fi puse la plată pentru întreg sezonul rece.

Potrivit AJPIS, depunerea solicitărilor pentru ajutor de încălzire pentru consumatorii vulnerabili, conform prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se poate face și după data de 15 octombrie 2021, pe parcursul sezonului rece(1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022), după cum urmează:

– până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;

– după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

Așadar, în conformitate cu prevederile art. 17, alin7, lit.a) din Legea 226/2021, solicitările depuse până în data de 20 noiembrie 2021 și pentru care vor fi emise dispozițiile de acordare a primarului, vor fi puse la plata pentru întreg sezonul rece.

Descarcă AICI – formular – Cerere și declarație pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (.pdf)

Legea consumatorului vulnerabil introduce condiții noi pentru solicitarea ajutorului de încălzire. De la 1 noiembrie, venitul mediu net lunar până la care se va acorda ajutorul pentru încălzire va fi de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

În data de 11 octombrie 2021, a fost publicată Hotararea de Guvern nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Conform acestor acte normative, in sezonul rece, 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, ajutoarele de încălzire vor putea fi obținute de familiile și/sau personale singure a căror venit mediu net pe membru de familie este de pana la 1386 lei/persoana, in cazul familiei și de 2053 lei, in cazul persoanei singure.

Venitul mediu net, reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persona singura sau, după caz, membrii familiei, in luna anterioară, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 8, alin. 1-3, din legea 416/2001(!!) privind venitul minim garantat.

Ajutoarele de încălzire se vor acorda proportional, prin compensare procentuală, de la 10% pana la 100%, din valoare facturii, bineînțeles in functie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, dar nu mai mult de 250 lei/luna-gaze naturale, 500 lei/luna-energie electrică și 320 lei/ luna-combustibili solizi și /sau petrolieri, după cum urmează:

în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;

în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;

în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;

în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;

în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;

în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;

în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;

în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;

în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

De asemenea, familiile și personale singure ale căror venituri sunt de pana la valoarea/valorile menționate mai sus, beneficiază lunar, PE TOT PARCURSUL ANULUI, de un supliment pentru energie in suma fixa, astfel:

30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi depuse la primaria pe raza căreia au domiciliul solicitanții, iar acestea vor fi puse la dispoziția solicitanților de către primarii. De asemenea acestea vor fi publicate pe site-urile primăriilor.