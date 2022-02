ANPC a trimis firmelor din energie un chestionar pentru a ști exact numărul facturilor greșite

Netflix va lansa mai multe filme în 2022, îndelung așteptate de cinefili.

Potrivit The Verge, compania a anunțat ieri o listă scurtă a peliculelor pentru care merită să rămâi abonat, încă un an.

The Adam Project – Ryan Reynolds este un pilot care călătoreşte în trecut pentru a salva viitorul;

”Proiectul Adam” al regizorului Shawn Levy (Free Guy) contravine convențiilor privind călătoria în timp. Este vorba despre un pilot care călătorește în trecut pentru a salva viitorul cu ajutorul unei versiuni mai tinere a lui.

The Adam Project îi mai are în distribuție pe Zoe Saldaña, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell și Catherine Keener, și va avea premiera pe 11 martie.

Day Shift – Jamie Foxx lucrează ziua ca îngrijitor de piscine, iar noaptea vânează vampiri;

Day Shift vine de la regizorul JJ Perry (F9: The Fast Saga, Bloodshot) și scriitorii Tyler Tice și Shay Hatten (Army of the Dead).

Jamie Foxx este în rolul unui tată singur fără pretenții care își petrece zilele îngrijindu-și fiica și călătorind prin San Fernando Valley unde lucrează ca și curățător de piscine.

Nopțile sale înseamnă de fapt slujba lui reală: uciderea unui ghouls, ca membru al uniunii internaționale a vânătorilor de vampiri din lume.

Day Shift îi mai are în distribuție pe Dave Franco, Karla Souza, Meagan Good, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Snoop Dogg, Steve Howey, Scott Adkins și Zion Broadnax.

Spiderhead – condamnaţii la închisoare îşi pot scurta pedeapsa dacă participă la testarea unor medicamente – directorul închisorii este Chris Hemsworth;

Slumberland – o fetiţă îşi caută tatăl răposat într-o lume (Slumberland) construită din visele tuturor, unde Jason Momoa este jumătate om, jumătate capră;

Pinocchio – adaptare a celebrei poveşti în stilul (întunecat) lui Guillermo del Toro;

Dintre numeroasele adaptări Pinocchio care au debutat anul acesta, cea a lui Guillermo del Toro este garantat cea mai întunecată, cu interpretarea sa puțin diferită a micuței marionete vie care visează să devină un băiat adevărat.

Pinocchio îi are în rolurile principale pe Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson și Burn Gorman.

Enola Holmes 2 – sora lui Sherlock Holmes (Millie Bobby Brown, Stranger Things) rezolvă primul ei caz;

Millie Bobby Brown revine ca sora mai mică, dar curajoasă a lui Sherlock Holmes într-o nouă poveste despre primul ei caz oficial, legat de o fată dispărută.

Enola Holmes 2 este regizat de Harry Bradbeer și îi are în distribuție pe Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney și Serrana Su-Ling.

The Mothership – Halle Berry investighează un obiect extraterestru, care ar putea fi legat de dispariţia soţului;

Knives Out 2 – Daniel Craig investighează un nou mister, probabil la fel de ridicol şi cu caractere la fel de suspecte ca cele din primul film.

