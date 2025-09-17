Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara

Studenții din Alba Iulia se pregătesc de protest. Mai exact, studenții care fac parte din Liga Studenților (LSUA Alba Iulia) și din organizația națională ANOSR, vor protesta în data de 29 septembrie 2025.

Mai exact, anul universitar va începe în România cu o serie de proteste la nivel național.

Reprezentanții LSUA Alba Iulia au declarat pentru alba24.ro că Liga Studenților din oraș se va alătura manifestațiilor ce vor avea loc la nivel național.

ANOSR a transmis miercuri, 17 septembrie un comunicat de presă legat de acțiunile de protest ce vor avea loc la început de an universitar.

Ce transmit reprezentanții ANOSR

Transportul, apoi bursele studenților, tăieri a căror impact economic este infim și care pentru studenți reprezintă astăzi adevărate obstacole în parcurgerea învățământului universitar.

Încă de la finalul anului 2024, educația a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanța de urgență nr. 156/2024 prin care studenții au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern a fost primul semnal de nepăsare a statului în ceea ce privește parcursul studenților în mediul universitar.

Limitarea dreptului studenților de a beneficia de reducerea de 90% pentru transportul feroviar exclusiv pe ruta cuprinsă între centrul universitar și localitatea de domiciliu a fost soluția Guvernului României de la acea vreme pentru salvarea bugetului de stat, cheltuielile anului 2024 pentru perioada ianuarie – noiembrie reprezentând 0.027% din bugetul general consolidat și 0,01% din Produsul Intern Brut (PIB), suma de 172,525,510 milioane.

Studenții au mai protestat și au făcut petiții, dar fără succes

ANOSR a lansat atunci o petiție care a strâns peste 50.000 de semnatari împotriva prevederii din ordonanță referitoare la transportul studenților, a trimis adrese prin care a explicat necesitatea revenirii la prevederile anterioare către toți membrii Guvernului României, către toți parlamentari și în special către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Transportului și Infrastructurii – marea majoritate au fost ignorate, altele fără rezultat.

Ulterior, un nou Guvern al României, proaspăt învestit, o nouă surpriză în educație: după limitarea dreptului de a călători cu transportul feroviar, următoarea tăiere de pe lista decidenților a fost fondul de burse. Analiza ANOSR denumită „Bursele studenților – „povara” statului de 10 ani” arată neglijența cu care au fost tratați studenții în ultimii 10 ani, având o subfinanțare acută în ceea ce privește fondul de burse și protecție socială, însă nici situația ultimului deceniu, nici procentul de peste 40% de abandon universitar nu a oprit statul să diminueze fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenți fără burse de la începutul lunii iulie 2025.

ANOSR anunță proteste masive

În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate și presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic, fapt pentru care, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunță proteste masive ale studenților în toată țara, odată cu începerea anului universitar, împotriva măsurilor de austeritate adoptate în educație, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate și împotriva modului în care studenții sunt tratați, fiindu-le ignorate mesajele, rolul de parteneri în procesul decizional și nevoile de bază pentru a putea avea parte de un parcurs educațional decent.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News