Anunț Primăria Aiud: a fost solicitat aviz de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, actualizat

Publicat

acum O oră

Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, str. Lalelelor, nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, de luni până vineri, între orele 09:00 – 13:00.

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Alba, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

 

