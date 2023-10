Anunțul premierului Marcel Ciolacu despre plata pensiilor și salariilor. Ce se întâmplă cu amendamentele la pensiile speciale

Premierul Marcel Ciolacu susține că nu sunt probleme privind plata salariilor și pensiilor și că la Ministerul Finanţelor este „un buffer” de aproape 12 miliarde de lei. Potrivit acestuia, statul nu are probleme de „incapacitate de plată”.

El a răspuns astfel după ce a fost întrebat de presă, la finalul şedinţei BPN al PSD de la sediul partidului, dacă există posibilitatea „să fie suspendate plăţile, aşa cum spunea ministrul (Finanţelor n.red.) Marcel Boloş într-o şedinţă a coaliţiei”.

„Avem un buffer de aproape 12 miliarde la Finanţe. Nu avem probleme de incapacitate de plată, de nimic. Noi avem o singură problemă, de a ne încadra într-un deficit, unde avem de închis cu Comisia, să vedem cheltuielile directe şi indirecte în ceea ce priveşte Ucraina. De la, repet, de la amenda de 0,5 % am pornit. Acel moment este depăşit.

România nu va fi amendată cu 0,5% din PIB, pentru că în eventualitatea în care depăşeşte deficitul, nu sunt… Lucrurile sunt sub control. Mă bucur că domnul ministru e atât de aplicat, de nici nu poate dormi noaptea. Repet, e un om foarte responsabil, dar nu sunt, lucrurile nu sunt critice. Nu avem probleme de salarii, de pensii, dimpotrivă”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a precizat că săptămâna viitoare va avea o întâlnire cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pentru a discuta cu acesta „inclusiv pe proiecţia bugetului pe anul viitor”.

„Dorim până la sfârşitul anului să avem şi bugetul aprobat”, a mai declarat premierul Ciolacu.

Unele publicaţii din presa centrală au relatat săptămâna aceasta despre o discuţie din cadrul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare, în care ministrul Marcel Boloş ar fi afirmat că nu poate dormi de câteva zile din cauza creşterii deficitului bugetar şi în luna septembrie, pe fondul unor încasări la buget sub obiectivul previzionat, el avertizând că s-ar putea ajunge la o oprire a plăţilor până la sfârşitul anului, potrivit Agerpres.

Amendamentele la legea privind pensiile speciale

Marcel Ciolacu a mai declarat că îşi doreşte ca amendamentele la proiectul de lege privind pensiile speciale să fie adoptate în Senat şi Camera Deputaţilor în următoarele două săptămâni, astfel încât să poată fi închisă cererea de plată numărul trei aferentă Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

„Săptămâna viitoare vreau să intru cu amendamentele în Senat şi în Camera Deputaţilor. O să am această discuţie şi pe forma amendamentelor. Am avut de dimineaţă cu preşedintele Comisiei de muncă, cu domnul Solomon Adrian de la Camera Deputaţilor, am avut discuţiile cu liderii de grup, cu preşedintele Camerei. Doresc ca în următoarele două săptămâni aceste amendamente la pensiile speciale să le trecem prin Parlament şi să vedem dacă mai este atacată de Înalta Curte legea astfel încât să închidem cererea de plată numărul 3”, a declarat Marcel Ciolacu.

Pe subiectul priorităţilor legislative ale social-democraţilor, senatorul Lucian Romaşcanu, purtătorul de cuvânt al PSD a făcut, la rândul său, o serie de precizări la finalul şedinţei BPN al formaţiunii.

„A fost o şedinţă normală de Birou Permanent Naţional în care domnul prim-ministru a informat despre priorităţile Guvernului. În acelaşi timp s-a discutat despre priorităţile legislative din următoarea perioadă, astfel încât să ne închidem şi jaloanele, cum este vorba de pensiile speciale, pe care vom discuta amendamentele ajunse în Parlament în perioada imediat următoare. Avem, de asemenea, Legea jocurilor de noroc, Legea parteneriatului public-privat. Sunt mai multe priorităţi la care trebuie să ne gândim”, a declarat senatorul Lucian Romaşcanu.

Purtătorul de cuvânt al PSD a precizat că „până la finalul lunii, pensiile speciale vor fi adoptate în Parlament”, răspunzând astfel unei întrebări în acest sens adresate de jurnalişti.

Curtea Constituţională a admis joi, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) în legătură cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Astfel, Curtea Constituţională a României (CCR) a constatat, joi, că legea care interzice cumulul pensiei cu salariul condiţionează dreptul la pensie de neexercitarea dreptului la muncă, limitându-l până la anihilare, potrivit Agerpres.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News