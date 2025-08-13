Apă raționalizată în mai multe localități din Alba. LISTA și programul de furnizare

Operatorul Apa CTTA Alba anunță consumatorii că este necesar să raționalizeze apa în mai multe localități din județ, deoarece resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

Astfel, programul de furnizare a apei potabile este următorul:

05:00-08:00 și 18:00-21:00 în localitățile Straja, Henig, Berghin, Ghirbom și Ohaba;

06:00-09:00 și 18:00-21:00 în localitățile Tibru, Cricău și Craiva;

06:00-09:00 și 18:00-21:00 în localitățile Ighiu, Ighiel, Bucerdea Vinoasă, Țelna, cu mențiunea că în zonele înalte din Bucerdea Vinoasă, la reluarea furnizării apei, pot apărea probleme cu presiunea acesteia.

De asemenea, sursa de apă potabilă care deservește consumatorii din comuna Gârda de Sus, satele Ocoale, Ghețari, Mununa, Hănășești și Dealul Frumos, nu mai poate asigura furnizarea apei potabile în localitățile menționate. Aceasta se va face în funcție de cantitățile de apă acumulate.

