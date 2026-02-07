Connect with us

Parc fotovoltaic de un milion de euro, la Cugir. Licitația pentru lucrări, lansată în SEAP

Publicat

acum O oră

Parc fotovoltaic de un milion de euro, la Cugir. Primăria orașului Cugir a lansat pe 6 februarie, în platforma SEAP, o licitație pentru construirea unui parc fotovoltaic, pe un teren aflat în zona localității aparținătoare Vinerea. 

Valoarea totală a investiției este estimată la 5.055.216,42 de lei, fără TVA.

Parc fotovoltaic la Cugir

Potrivit caietului de sarcini publicat în SEAP, noul parc fotovoltaic va scădea costurile de funcționare a instituțiilor și serviciilor publice din oraș și va contribui la reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic.

Parcul fotovoltaic va avea o putere maximă de 900 KW (889,2 KW) și urmează să fie amplasat pe un teren în suprafață de 15.116 mp, aflat în zona localității Vinerea.

Parcul fotovoltaic va include 1.560 de panouri fotovoltaice, cu o putere de 555 - 585 W fiecare. Panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structură metalică de susținere, cu piciore bătute în sol.

De asemenea, se vor monta 9 invertoare de 100 KW și un post de transformare de 1000 kVA.

Centrala fotovoltaică va fi racordată la rețeaua electrică de distribuție, la tensiunea de 20kV prin intermediul unui post de transformare care va fi racordat la SEN.

