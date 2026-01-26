Eveniment
Apel la donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. De ce grupe de sânge este nevoie URGENT
Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba fac un apel la persoanele care doresc și pot să doneze sânge. Sunt căutate persoanele care au grupa de sânge A pozitiv, A negativ, B negativ.
În aceste momente la nivelul Spitalului Județean Alba sunt mai multe persoane au ajuns în unitatea medicală cu hemoragie, iar alți pacienți trebuie operați de urgență.
”Rugăm donatorii cu grupele A pozitiv, A negativ și B negativ să se prezinte la centrul nostru pentru a dona sânge. Există pacienți cu aceste grupe de sânge care au fost aduși la spital cu hemoragii, iar alți bolnavi trebuie operați de urgență. De asemenea, sunt cazuri grave pe secțiile ATI, Oncologie și Hematologie.
Vă rugăm să îi ajutați. Vă mulțumim”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.
- Program: Luni – Vineri, 7.30 – 11.00
- Telefon: 0258 834 050
Grupe necesare:
A pozitiv
A negativ
B negativ
Condiții pentru donare
- vârsta: 18 – 60 ani
- greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg
- pulsul: 60 – 100 bătăi pe minut
- să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.)
- să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)
- să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile
- să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate)
- să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni
- să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după)
- să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.
