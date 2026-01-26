Connect with us

Eveniment

Apel la donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. De ce grupe de sânge este nevoie URGENT

Publicat

acum O oră

Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba fac un apel la persoanele care doresc și pot să doneze sânge. Sunt căutate persoanele care au grupa de sânge A pozitiv, A negativ, B negativ. 

În aceste momente la nivelul Spitalului Județean Alba sunt mai multe persoane au ajuns în unitatea medicală cu hemoragie, iar alți pacienți trebuie operați de urgență.

”Rugăm donatorii cu grupele A pozitiv, A negativ și B negativ să se prezinte la centrul nostru pentru a dona sânge. Există pacienți cu aceste grupe de sânge care au fost aduși la spital cu hemoragii, iar alți bolnavi trebuie operați de urgență. De asemenea, sunt cazuri grave pe secțiile ATI, Oncologie și Hematologie.

Vă rugăm să îi ajutați. Vă mulțumim”, au transmis reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba.

  • Program: Luni – Vineri, 7.30 – 11.00
  • Telefon: 0258 834 050

Grupe necesare:

A pozitiv

A negativ

B negativ

Condiții pentru donare

  • vârsta: 18 – 60 ani
  • greutate: femei – între 50 și 100 kg; bărbați – între 55 și 110 kg
  • pulsul: 60 – 100 bătăi pe minut
  • să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase etc.)
  • să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)
  • să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile
  • să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate)
  • să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni
  • să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după)
  • să nu consumați alcool cu 48 h înaintea donării.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 18 minute

FOTO: Unirea Principatelor Române, sărbătorită la Sebeș alături de elevi
Evenimentacum O oră

Apel la donare de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia. De ce grupe de sânge este nevoie URGENT
Evenimentacum 2 ore

Avertizare ANM: Cod Galben de ploi și ninsori în Alba, până marți seara. Cod Portocaliu, în alte șase județe din țară
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Cât crește contribuția pentru beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice din Alba Iulia în 2026
Administrațieacum o zi

Când vor fi recepționate lucrările de renovare a clădirilor Liceului ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia. Valoarea investiției
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Economieacum 6 ore

Locuri de muncă pentru români, în străinătate: peste 240 de posturi, în mai multe domenii de activitate
Economieacum 16 ore

Numărul pensionarilor a crescut, la finalul anului 2025. Care este pensia medie în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Nicușor Dan: libertatea de exprimare este esențială, însă unele declarații pot avea costuri economice
Evenimentacum 2 zile

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Nicolae Stanciu a ajuns în China, unde urmează să semneze contract. Cum a fost primit de fanii noii echipe
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Octavian Drăgoiu din Alba Iulia, pe primul loc la snowboard în cadrul competiției Arena Freestyle Open 2026 de la Păltiniș
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Evenimentacum 19 ore

VIDEO: Un bărbat din Alba crește din pasiune iepuri din rasa ”Uriașul de Transilvania”. A participat la expoziții internaționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Educațieacum o zi

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Evenimentacum o zi

Câte ouă pot fi consumate pe zi, pentru a preveni probleme de sănătate. Opinia experților
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Actualitateacum 2 zile

FOTO: Peste 500 de elevi din Alba au aflat de la polițiști cum poate fi prevenită violența în școli. Sfaturi utile
Mai mult din Educatie