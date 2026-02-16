O nouă materie opțională în şcolile din țară: „Ora cu şi pentru animale”. Ce vor învăța elevii de clasa a V-a și a VI-a

O nouă materie opțională în şcolile din țară: „Ora cu şi pentru animale”. O nouă materie opțională, destinată elevilor de clasa a V-a și a VI-a, va fi introdusă în școli la nivel național. Este vorba despre „Ora cu și pentru animale”, o disciplină care poate fi predat de orice profesor, indiferent de specializare.

Noua materie oferă un cadru educațional modern prin care elevii pot înțelege relația dintre oameni, animale și mediul înconjurător, dezvoltând atitudini responsabile, empatie, respect, cooperare și comportamente sigure în interacțiunea cu animalele.

Conținuturile au caracter interdisciplinar, facilitând realizarea de conexiuni cu alte discipline de studiu: biologie, geografie, consiliere și dezvoltare personală, respectiv educație socială, contribuind la formarea competențelor sociale și civice.

Disciplina are un buget de timp de 1 oră pe săptămână.

Ordinul ministrului educației și cercetării, interimar, privind aprobarea Programei școlare pentru disciplina opțională din oferta națională, parte a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, cu titlul „Ora cu și pentru animale” - clasa a V-a/clasa a VI-a, a fost publicat în Monitorul Oficial pe 13 februarie.

O nouă materie opțională în şcolile din țară: „Ora cu şi pentru animale”

„Ora cu și pentru animale” este o disciplină opțională integrată, destinată elevilor din clasa a V-a / clasa a VI-a, inclusă în curriculumul la decizia elevului din oferta școlii (CDEOȘ).

Potrivit programei, prin caracterul său integrator, disciplina susține formarea unei perspective holistice asupra relației dintre oameni, animale și mediul înconjurător, în concordanță cu orientările documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea curriculumului național.

Elevii sunt încurajați să înțeleagă și să analizeze situații reale, să colaboreze și să comunice eficient, precum și să adopte comportamente responsabile față de lumea vie și față de comunitate.

Competențe și obiective

Competențe generale vizate prin această disciplină sunt:

Utilizarea cunoștințelor despre lumea animalelor pentru înțelegerea relațiilor cu mediul de viață și dezvoltarea responsabilității

Dezvoltarea capacității de a interpreta nevoile animalelor pentru îngrijirea corectă și protecția acestora

Evaluarea relației dintre oameni și animale pentru a fundamenta decizii responsabile, în acord cu principiile etice și preventive

„În România, situația animalelor fără stăpân reprezintă o provocare majoră de interes public, cu implicații asupra bunăstării animalelor, siguranței comunităților și sănătății publice.

Observațiile organizațiilor implicate în gestionarea acestei probleme arată că situația este strâns legată de nivelul redus de informare și educație privind bunăstarea animalelor și responsabilitatea față de animalele aflate în îngrijire. Formarea timpurie a respectului, empatiei, grijii față de animale și a comportamentelor responsabile are efecte pozitive asupra modului în care elevii relaționează cu ceilalți, contribuind la dezvoltarea unor cetățeni implicați, respectuoși și conștienți de impactul propriilor acțiuni asupra mediului și comunității în care trăiesc.

Scopul disciplinei opționale este dezvoltarea competențelor sociale și civice ale elevilor, precum și a spiritului de inițiativă, responsabilitate și sensibilizare culturală, prin abordarea relației dintre oameni, animale și mediul înconjurător”, se precizează în programă.

Elevii vor învața să recunoască nevoile fundamentale ale animalelor, să înțeleagă responsabilitățile legate de îngrijirea acestora și principiile unei interacțiuni sigure și respectuoase.

Prin activități de observare, reflecție, colaborare și aplicare practică, disciplina promovează formarea unor atitudini pozitive și responsabile față de animale, contribuind la dezvoltarea empatiei, a comportamentelor prosociale și a unei relații armonioase cu mediul și comunitatea.

Accentul este pus pe formarea de competențe și atitudini durabile, mai degrabă, decât pe acumularea de cunoștințe teoretice, elevii fiind sprijiniți să transfere în situații reale valorile grijii, respectului și responsabilității.

Vezi Programa școlară pentru Ora cu și pentru animale, în format .PDF.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News