Eveniment

Aproape 8000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. Probleme și la alimentarea cu apă potabilă

Publicat

acum O oră

Aproape 8000 de locuitori din județul Alba nu au încă energie electrică. Instituția Prefectului Alba a prezentat, marți, situația în urma avariilor cauzate de ninsorile abundente și vântul puternic din ultimele zile.

Potrivit sursei citate, sunt 7773 utilizatori nealimentați cu energie electrică, marți dimineața. Acționează pe teren 39 de echipe DEER – Sucursala Alba.

Pe raza comunei Gârda de Sus, 120 de locuitori nu au apă potabilă. Cauza este întreruperea alimentării cu energie electrică la stația de pompare.

Sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin  IGSU și 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune, în zone critice, în funcție de situația din teren, conform analizei DEER pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectați, transmite Prefectura.

Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. În ultimele 24 de ore se intervenit pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 86 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanent, mai transmit autoritățile.

