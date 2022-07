Artiști ai Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba, în schimb de experiență cultural-artistică la Districtul Prignitz, Germania

Unul dintre fondatorii partidului PLUS la nivelul județului Alba, Mihail David, care a și fost președinte al formațiunii, a anunțat pe Facebook că se retrage din USR PLUS.

Anunțul a fost făcut de acesta, luni, 11 iulie, într-o postare pe Facebook.

”A venit momentul să mă retrag din USR PLUS. Am cunoscut mulți oameni faini atât din Alba cât și din întreaga țară anul trecut la guvern. Sper ca partidul să își păstreze pe viitor valorile cu care am început acest proiect politic”, a scris David pe Facebook.

Între Mihail David și președintele USR, Beniamin Todosiu, înainte ca cele două partide să fuzioneze, a existat un conflict deschis, care a plecat de la un vot în Consiliul Local.

Apoi, după ce USR a ajuns la guvernare, Mihail David a fost numit vicepreședinte al Gărzii Naționale de Mediu. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial, în data de 12 aprilie (luni) 2021. La scurt timp după ce USR a plecat de la guvernare, David și-a depus demisia din funcția în care fusese numit.

”Cred că s-au făcut multe greșeli în ultimul an, cea mai mare fiind ieșirea de la guvernare în apaluze”, a declarat Mihail David întrebat de reporterul alba24.ro, care este motivul pentru care a luat decizia de a părăsi partidul.

De asemenea Mihail David a mai precizat că nu se mai regăsește în ideologia partidului, după fuziunea dintre USR și PLUS.

Momentan nu a luat încă o decizie daca va mai continua cu viața politică, dar nu este exclus să mai facă parte dintr-un partid politic, pe viitor.