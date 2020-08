ASTĂZI: „Feriae Augusti”, spectacol coregrafic interpretat de Trupa „Antheia Imperialis”, în Piața Cetății din Alba Iulia

Bugetul Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 60 de milioane de lei şi va ajunge la 200 de milioane de lei în 2020, iar în acest fel românii vor putea cumpăra aproximativ 4.000 de maşini electrice, a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe. Decizia de suplimentare a bugetului pentru programul menit să încurajeze achiziția de autoturisme electrice a fost luată după ce, pentru prima dată în ”istoria” programului Rabla Plus întregul buget pentru persoanele fizice care îşi doresc să îşi achiziţioneze maşini electrice a fost epuizat.

„Trebuie să continuăm pe acest drum şi să stimulăm la nivel naţional achiziţia de maşini electrice dacă ne dorim cu toţii şi cu adevărat să respirăm un aer mai curat în marile oraşe ale României. Şi pentru asta dragi români am decis să suplimentăm bugetul AFM pentru Programul Rabla Plus, pentru a-i sprijini pe toţi românii care îşi doresc să-şi achiziţioneze un mijloc de transport, un autovehicul electric sau hibrid, prietenos cu mediul.

Am dispus demararea procedurilor pentru suplimentarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru programul Rabla Plus cu 60 de milioane de lei. Astfel, pentru anul 2020 bugetul programului va ajunge la 200 de milioane de lei. Ceea ce vom face cu această majorare e că vom oferi românilor posibilitatea să-şi achiziţioneze un număr aproape istoric, record, de maşini electrice.

În 2020 am putea ajunge la 4.000 de maşini electrice, evident mai mult decât s-au achiziţionat în toţi cei 4 ani de când funcţionează programul Rabla Plus în România. Dacă în ultimii patru ani s-au achiziţionat 3.000 de maşini electrice s-au hibrid în ţara noastră prin Programul Rabla Plus, numai în 2020 Guvernul României sprijină achiziţionarea a 4.000 de maşini electrice. În acest fel continuă investiţiile în tot ceea ce înseamnă măsuri verzi în ţara noastră”, a spus Costel Alexe, într-o postare video pe Facebook.