Atenționare Cod Galben de ceață în Alba. Vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri
Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de ceață, vineri dimineața.
Până la ora 10.00, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.
Atenționări similare sunt în Sibiu și alte județe din țară.
