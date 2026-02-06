Connect with us

Atenționare Cod Galben de ceață în Alba. Vizibilitate redusă, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri

Publicat

acum 4 secunde

Județul Alba se află sub atenționare Cod Galben de ceață, vineri dimineața.

Până la ora 10.00, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Atenționări similare sunt în Sibiu și alte județe din țară.

