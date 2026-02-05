O primărie din Bihor revendică jumătate din pârtia de schi de la Vârtop. Anomalie administrativă descoperită după măsurători

Probleme cadastrale la pârtia de schi de la Vârtop. O primărie din Bihor a descoperit după cadastrare că deține o parte din terenul pe care s-a construit pârtia de schi. Mai exact jurnaliștii de la Bihoreanul.ro au dezvăluit că între administrația comunei Câmpani și firma TodeaTurism Co SRL (firma care administrează pârtia de schi) există deja discuții aprinse.

Reprezentanții comunei Arieșeni au declarat pentru bihoreanul.ro, că terenurile de la baza pârtiei, aparțin administrativ de comuna Câmpani. De asemenea edilul din Alba spune însă că situația este bizară, aceeași pârtie având doi proprietari. Unul în jumătatea de sus (primăria Arieșeni) și altul în jumătatea de jos (primăria Câmpani) astfel că problema ar putea fi soluționată doar printr-un schimb de terenuri între cele două comune.

În linii mari administrația locală a comunei Câmpani a efecutat măsurători pe terenuri, demonstrând astfel dreptul de proprietate. după măsurătorile efecutare, primarul din Câmpani, cere acum evacuarea firmei TodeaTurism Co SRL, care a construit pârtia în urmă cu 35 de ani și de atunci o administrează, plătind taxe, de altfel foarte mici, doar Primăriei Arieșeni.

Primarul din Câmpani, Giani Bura, aflat la primul mandat, a comandat măsurători exacte ale pământurilor și așa a depistat că două parcele de la baza pârtiei, una de 7.506 mp și alta de 13.809 mp, sunt de fapt în proprietatea privată a comunei pe care o conduce. „Administrativ, terenurile se află pe teritoriul orașului Nucet, dar proprietatea este a noastră, nu a comunei Arieșeni”, spune Bura, citat de bihoreanul.ro.

Vezi toată știrea pe bihoreanul.ro.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News