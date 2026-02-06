Connect with us

Vremea până în 9 martie. Diferențe mari de temperatură, perioade cu ploi sau ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

acum 2 ore

Vremea până în 9 martie. Urmează diferențe mari de temperatură, atât de la o săptămână la alta, cât și de la o regiune la alta. Vor fi zile mai calde, urmate de altele mai reci. Sunt anunțate și perioade cu ploi sau ninsori.

În centru, săptămâna viitoare, maximele coboară la -6 grade, apoi urcă iar la 10-12 grade. Vor fi și minime negative. Sunt anunțate câteva zile cu ploi, lapoviță sau ninsori. Se răcește iar din 15 februarie și minimele vor ajunge până la -7 grade sau chiar mai frig. Perioade cu ninsori vor fi și după 20 februarie.

În vest, vor fi maxime de 10-13 grade, însă se răcește în 10 februarie și din nou din 15 februarie. Până la finalul lunii vor fi minime de -6 grade și zile cu ploi și ninsori.

În sud, maximele coboară la 0 grade, se încălzește în 12-14 februarie, apoi temperaturile scad la 3 grade. O nouă perioadă mai caldă va fi în 20-21 februarie și apoi iar frig. Va ploua în jurul datei de 13 februarie, iar din 15 februarie sunt anunțate ninsori și precipitații mixte.

În nord-est, regimul termic va avea o evoluție similară, însă vor fi și maxime negative. Cel mai cald (maxime de 7-8 grade) va fi în intervalul 13-14 și 18 februarie. Vor fi ninsori din 20 februarie.

În nord, minimele vor ajunge la -11 grade după 19 februarie.

Luna martie începe cu maxime de până la 7 grade în majoritatea regiunilor. Apoi se încălzește până la 9-11 grade (în vest 13 grade). În săptămâna 1-8 martie vor mai fi câteva zile cu ploi.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezenta prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 9 martie.

Vremea în săptămâna 9-15 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 16-22 februarie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 23 februarie – 1 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 2-9 martie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

