Ilie Bolojan: ”Nu vor exista tăieri bugetare în învățământul preuniversitar”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu vor exista tăieri bugetare în învățământul preuniversitar și a anunțat măsuri pentru accelerarea investițiilor în școli.

Întrebat despre planurile pentru portofoliul Educației, premierul Ilie Bolojan a început prin a respinge speculațiile privind eventuale tăieri de fonduri.

Acesta a precizat că prioritatea actuală este deblocarea plăților pentru investiții, transmite Mediafax.

„La capitolul zvonistică avem, din păcate, prea multă, inclusiv legat de posibilele nominalizări la educație sau aspecte care țin de astfel de reduceri care nu au nici o bază reală. (…)

Ținta este să reducem perioadele de plăți de la 70-80 de zile, cât au ajuns astăzi, la 15-20 de zile, în așa fel încât să asigurăm fluxurile de plăți. Nu vor fi reduceri în preuniversitar”, a declarat Ilie Bolojan.

