Atenționare Cod Galben de ceață și polei în Alba și alte județe din țară. Localitățile vizate din județ

Meteorologii au emis sâmbătă dimineața o avertizare Cod Galben de ceață și polei valabilă în zona joasă a județului Alba și alte județe din țară.

Se va semnala local ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m.

Aceasta va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Potrivit ANM, până la ora 11:00 este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților:

Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș,

Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.

Atenționări similare sunt valabile și pentru alte județe din țară, între care Sibiu, Cluj, Brașov, Mureș sau Covasna.

sursa: meteoromania.ro

