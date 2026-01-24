Atenționare meteo Cod Galben în Alba. Precipitații mixte și, local, polei. Localități vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare meteo Cod galben, sâmbătă dimineața, de precipitații mixte ce depun local polei.

Până la ora 10.00, este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților:

Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș

Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă

Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului

Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos

Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat

Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Cluj, Mureș, Maramureș.

În alte județe sunt atenționări de ceață ce favorizează formarea ghețușului sau chiciurei: Covasna, Brașov, Harghita, Ialomița, Argeș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Suceava, Constanța.

