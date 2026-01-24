Connect with us

Eveniment

Atenționare meteo Cod Galben în Alba. Precipitații mixte și, local, polei. Localități vizate

Publicat

acum 3 minute

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare meteo Cod galben, sâmbătă dimineața, de precipitații mixte ce depun local polei.

Până la ora 10.00, este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților:

  • Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
  • Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă
  • Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului
  • Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos
  • Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat

Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Cluj, Mureș, Maramureș.

În alte județe sunt atenționări de ceață ce favorizează formarea ghețușului sau chiciurei: Covasna, Brașov, Harghita, Ialomița, Argeș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Suceava, Constanța.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 3 minute

Atenționare meteo Cod Galben în Alba. Precipitații mixte și, local, polei. Localități vizate
vremea meteo alba prognoza
Evenimentacum 20 de minute

Evenimente de weekend în Alba: ceremonii cu ocazia sărbătorii Mica Unire, competiții sportive, expoziție de păsări
horoscop 2024
Evenimentacum O oră

Horoscop 24-25 ianuarie: Weekendul aduce oportunități de relaxare și proiecte noi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 16 ore

Cum va fi calculat impozitul pe proprietate din 2027. Noi precizări din partea premierului Ilie Bolojan
bani pensii
Economieacum 18 ore

Ajutoare de urgență 2026: cine poate primi sprijin de la stat și în ce condiții. Acte necesare
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

Senatorul care a trecut de la POT la PSD, CONDAMNAT la muncă în folosul comunității. A fost prins conducând fără permis
Educațieacum 20 de ore

24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România. Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 3 zile

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 7 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea meteo alba prognoza
Evenimentacum 20 de minute

Evenimente de weekend în Alba: ceremonii cu ocazia sărbătorii Mica Unire, competiții sportive, expoziție de păsări
horoscop 2024
Evenimentacum O oră

Horoscop 24-25 ianuarie: Weekendul aduce oportunități de relaxare și proiecte noi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 10 ore

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Începe reclasificarea spitalelor publice: Criteriile după care vor fi analizate unitățile medicale
Evenimentacum o zi

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Calendar an școlar 2026-2027: Perioadele propuse pentru cursuri și vacanțe, noutăți. Când va fi prima zi de școală
Educațieacum 20 de ore

24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România. Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza
Mai mult din Educatie