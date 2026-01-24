Eveniment
Atenționare meteo Cod Galben în Alba. Precipitații mixte și, local, polei. Localități vizate
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare meteo Cod galben, sâmbătă dimineața, de precipitații mixte ce depun local polei.
Până la ora 10.00, este vizată zona joasă a județului Alba, respectiv zona localităților:
- Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
- Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă
- Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului
- Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos
- Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat
Atenționări meteo similare sunt în județele Sibiu, Cluj, Mureș, Maramureș.
În alte județe sunt atenționări de ceață ce favorizează formarea ghețușului sau chiciurei: Covasna, Brașov, Harghita, Ialomița, Argeș, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Suceava, Constanța.
