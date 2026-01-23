Connect with us

Cum va fi calculat impozitul pe proprietate din 2027. Noi precizări din partea premierului Ilie Bolojan

Publicat

acum 11 minute

Premierul Ilie Bolojan a făcut precizări despre reforma sistemului impozitului pe proprietate în România, din 2027. Modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piața imobiliară.

România s-a angajat în cadrul PNRR să treacă la un model de calcul al impozitului pe proprietate bazat pe valoarea de piață a imobilelor, a spus Bolojan, o practică similară cu cea din aproape toate țările europene.

Până acum, impozitul se calcula după indicatori contabili învechiți și aplica procente în funcție de zona localității, care nu reflectau prețurile reale, a declarat acesta.

„Nu vor urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață”, a afirmat premierul, pentru Radio România Actualități, potrivit Mediafax.

Acesta a explicat că la acest model se lucrează în prezent la Ministerul de Finanțe cu sprijinul Băncii Mondiale.

Trecerea la impozitarea bazată pe valoarea reală a proprietății

Pachetul de reforme fiscale și de impozitare pregătit de Guvern prevede trecerea la impozitarea bazată pe valoarea reală a proprietății. Până în prezent, România se baza pe grile vechi de evaluare.

Bolojan a precizat că softul în lucru va colecta tranzacțiile imobiliare efectuate în România și va estima automat valorile de piață pentru locuințe în zone precum București, Timișoara sau Iași, dar și în mediul rural, oferind autorităților și cetățenilor o bază actualizată de calcul.

”Noi am rămas cu niște indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil, definită, după care s-au aplicat diferite procente, în funcție de localitate, în funcție de zonarea localității și așa mai departe.

Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piață medie din România. În momentul în care acest soft, care este în lucru la Ministerul de Finanțe, printr-o colaborare cu Banca Mondială, va fi finalizat în acest an, el va primi date din piață.

Toate tranzacțiile care se fac în România trebuie comunicate într-un sistem, în așa fel încât, din sutele de mii de tranzacții care se fac într-un an, să poți determina valoarea de piață a unor imobile, de pildă, în zona Militari din București sau într-un cartier din Timișoara, din Iași și așa mai departe, sau într-o comună din România.

Deci, ar trebui ca, din 2027, primăriile și cetățenii să aibă un soft în care să se vadă valoarea de piață a imobilelor din fiecare localitate, cât de cât pe zone, care să fie o bază de calcul pentru impozitările locale”, a declarat Bolojan.

Cum se va calcula impozitul

Deși valoarea de piață a imobilelor poate fi mai mare decât indicatorii actuali (de exemplu peste 500 de euro/mp în orașe mari), Bolojan a explicat că între valoarea de piață și impozitul efectiv plătit sunt două componente: baza de calcul și procentul de impozitare.

Primăriile vor putea ajusta procentul de impunere, astfel încât, în ansamblu, nivelul efectiv al impozitelor să nu fie diferit semnificativ în 2027 față de 2026.

„Deci nu e vorba de o creștere, e vorba pur și simplu de o rafinare, de o granulare a acestor date pe care astăzi nu le avem. Lucrăm la ele”, a explicat șeful Executivului.

Probleme pentru primării

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că primăriile au autonomie fiscală și multe se confruntă cu lipsă de bani, mai ales după reducerile de venituri și cheltuielile din ultima vreme. Dacă baza de calcul (valoarea de piață) crește, cea mai simplă soluție pentru o primărie este să nu scadă procentul, ca să încaseze mai mult.

Momentan, executivul nu prezentat un mecanism de control sau un plafon național care să oblige autoritățile locale să mențină impozitele la același nivel.

Experiența anilor anteriori arată că promisiunea de a nu crește taxele a fost adesea ocolită prin schimbarea formulei, nu a cotei.

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Pamfil

    vineri, 23.01.2026 at 16:11

    soft de la Banca Mondiala... hmm... deci acolo ajung datele romanilor? cine controleaza acel soft al bancii mondiale? Ceva oligarch american?

    Răspunde

  2. Titi

    vineri, 23.01.2026 at 16:11

    ne rup astia, macar eu n-am votat cu ei !
    bucuria voastra !

    Răspunde

