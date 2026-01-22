Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Modificarea documentației PUZ a fost pusă în consultare publică.

Este vorba despre modificarea reglementărilor urbanistice aprobate pentru parcelare teren în vederea construirii de locuințe sociale individuale, pe strada Gheorghe Șincai nr. 14.

Este vizat un teren de 45.345 mp de teren, încadrat acum la categoria de folosință de curți-construcții. Acesta va fi trecut la teren pentru construcții – locuințe sociale de tip înșiruit, cu loturi deservite de stradă și alei auto și pietonale.

Se propune construirea a șase unități de locuințe individuale de tip înșiruit. Fiecare lot va avea 150 mp și front la stradă de 8 metri.

Pentru alimentarea cu gaz, energie electrică, apă și canalizare, se va extinde rețeaua de pe strada Gheorghe Șincai.

Încălzirea spațiilor nou create se va face prin intermediul centralelor termice proprii care vor funcționa pe combustibil solid lemn sau gaz.

Cum vor fi amenajate locuințele

Înălțimea maximă admisibilă a caselor este parter și mansardă. Este admis subsol sau demisol cu condiția ca înălțimea maximă la cornișă să nu depășească 6 metri de la cota terenului.

Pentru clădirile cu nivel mansardă sunt permise lucarne. Acestea vor avea înălțime maximă la minim 1/3 din înălțimea acoperișului, sub coamă.

Clădirile propuse vor avea învelitoare tip șarpantă cu acoperiș în două sau patru ape pentru clădirile înșiruite.

Toate invelitorile pentru acoperisul tip sarpanta vor fi realizate din tablă prevopsită făltuită, culori gri, bej.

Fațadele vor fi finisate în culori deschise, alb (și/sau nuante pastelate de alb ușor colorat în culori calde) sau gri deschis. Soclurile caselor tip parter + etaj sau elevațiile caselor cu subsol/demisol vor fi finisate in culori neutre cu dominanta gri.

Dotări și amenajări

Se va asigura minimum un loc de parcare pentru fiecare locuință.

Grădinile din fața și din spatele casei vor putea fi plantate cu arbori și pomi fructiferi. Vor exista plantații de aliniament și spatii verzi stradale.

Gardurile de împrejmuire vor fi construite pe terenul propriu, cu stâlpii pe terenul propriu și cu scurgerea apelor de pe gard pe terenul propriu.

Gardurile spre stradă vor fi transparente, cu înălțimea de cel mult 1,80 metri (o parte soclul opac de hmax = 0.60 m şi o parte transparentă, dublata sau nu cu gard viu).

Gardurile spre limitele separative ale parcelelor pot fi transparente sau opace, cu înălțimea de cel mult 2,20 m.

Montarea reţelelor edilitare (apă, canalizare, energie electrică și gaz) se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulaţiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice.

