Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Dacia își intensifică planurile de dezvoltare în 2026, cu o strategie duală pe segmentul electric.

Potrivit informațiilor publicate de Autocar.co.uk, producătorul auto va menține în ofertă actualul Dacia Sprig și va introduce un nou model urban electric. De asemenea, producătorul pregătește lansarea unui autoturism compact din clasa C, care va fi fabricat în România.

Noua mașină electrică din segmentul A, bazată pe Renault Twingo, urmează să fie dezvăluită în lunile următoare, înaintea Salonului Auto de la Paris din septembrie.

Ar urma să fie pusă în vânzare până la sfârșitul anului, la un preț sub 18.000 de euro.

Autovehiculul va fi mai mare decât Spring, având aceleași dimensiuni ca Twingo, aproximativ 3,8 m lungime și 1,7 m lățime. Design-ul va fi puternic inspirat din SUV-urile robuste ale Dacia, vehiculele 4x4.

Noul model electric este poziționat ca successor al modelului Spring. Reprezentanții Dacia au precizat că cele două modele vor coexista aproximativ un an, Spring-ul urmând să fie retras treptat de pe diferite piețe „în funcție de situație”, având în vedere stimulentele locale și cererea.

Dacia Spring este bazat pe Renault City K-ZE, fiind pus în vânzare pe diverse piețe globale din 2019 și importat în Europa dintr-o fabrică din China, doar cu adaptări minore pentru clienții europeni, în timp ce noul vehicul electric al Dacia a fost proiectat în Europa special pentru piața locală.

Noua mașină electrică va fi construită în Europa (probabil alături de Twingo în Slovenia), ceea ce înseamnă că va evita penalitățile pentru import impuse de UE vehiculelor electrice chinezești.

Dacia C-Neo, revenirea în segmentul compact - clasa C

Pe lângă cele două mașini electrice, Dacia pregătește o revenire în clasa C. Noul break-crossover C-Neo are o lunetă cu un unghi destul de înclinat, similar cu Audi A6 Allroad și va completa gama constructorului românesc în segmentul C.

Vezi și FOTO: Noua Dacia C-Neo, suprinsă în teste pe Autostrada A10, lângă Alba Iulia

Partea frontală păstrează ADN-ul Dacia, cu linii pătrățoase și o grilă aproape verticală care conferă mașinii un aspect robust. Farurile înguste și masca frontală se inspiră din modelele Bigster și Duster, incluzând o admisie de aer proeminentă care subliniază caracterul său crossover.

Un detaliu interesant îl reprezintă posibila utilizare a materialului Starkle, brevetat de Dacia, pe aripi și praguri. Acest material conține elemente reciclate și face parte din strategia producătorului de a integra soluții sustenabile în construcția vehiculelor sale.

Gama de propulsoare va include motorul turbo de 1,2 litri, variante mild-hybrid pe 48V. De asemenea va avea și noul sistem full-hybrid de 1,8 litri cu 155 CP, care va fi vârful de gamă.

Producția este planificată să înceapă în România, cel mai probabil în 2027, în uzina Dacia unde se asamblează în prezent Duster și viitorul Bigster. Oficialii estimează că acest model va avea un rol important în creșterea producției totale, scrie Mediafax.

foto: imagine generată cu ajutorul AI

