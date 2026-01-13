Connect with us

Eveniment

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină

Publicat

acum O oră

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Dacia își intensifică planurile de dezvoltare în 2026, cu o strategie duală pe segmentul electric.

Potrivit informațiilor publicate de Autocar.co.uk, producătorul auto va menține în ofertă actualul Dacia Sprig și va introduce un nou model urban electric. De asemenea, producătorul pregătește lansarea unui autoturism compact din clasa C, care va fi fabricat în România. 

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring

Noua mașină electrică din segmentul A, bazată pe Renault Twingo, urmează să fie dezvăluită în lunile următoare, înaintea Salonului Auto de la Paris din septembrie.

Ar urma să fie pusă în vânzare până la sfârșitul anului, la un preț sub 18.000 de euro.

Autovehiculul va fi mai mare decât Spring, având aceleași dimensiuni ca Twingo, aproximativ 3,8 m lungime și 1,7 m lățime. Design-ul va fi puternic inspirat din SUV-urile robuste ale Dacia, vehiculele 4x4.

Noul model electric este poziționat ca successor al modelului Spring. Reprezentanții Dacia au precizat că cele două modele vor coexista aproximativ un an, Spring-ul urmând să fie retras treptat de pe diferite piețe „în funcție de situație”, având în vedere stimulentele locale și cererea.

Dacia Spring este bazat pe Renault City K-ZE, fiind pus în vânzare pe diverse piețe globale din 2019 și importat în Europa dintr-o fabrică din China, doar cu adaptări minore pentru clienții europeni, în timp ce noul vehicul electric al Dacia a fost proiectat în Europa special pentru piața locală.

Noua mașină electrică va fi construită în Europa (probabil alături de Twingo în Slovenia), ceea ce înseamnă că va evita penalitățile pentru import impuse de UE vehiculelor electrice chinezești.

Dacia C-Neo, revenirea în segmentul compact - clasa C

Pe lângă cele două mașini electrice, Dacia pregătește o revenire în clasa C. Noul break-crossover C-Neo are o lunetă cu un unghi destul de înclinat, similar cu Audi A6 Allroad și va completa gama constructorului românesc în segmentul C.

Vezi și FOTO: Noua Dacia C-Neo, suprinsă în teste pe Autostrada A10, lângă Alba Iulia

Partea frontală păstrează ADN-ul Dacia, cu linii pătrățoase și o grilă aproape verticală care conferă mașinii un aspect robust. Farurile înguste și masca frontală se inspiră din modelele Bigster și Duster, incluzând o admisie de aer proeminentă care subliniază caracterul său crossover.

Un detaliu interesant îl reprezintă posibila utilizare a materialului Starkle, brevetat de Dacia, pe aripi și praguri. Acest material conține elemente reciclate și face parte din strategia producătorului de a integra soluții sustenabile în construcția vehiculelor sale.

Gama de propulsoare va include motorul turbo de 1,2 litri, variante mild-hybrid pe 48V. De asemenea va avea și noul sistem full-hybrid de 1,8 litri cu 155 CP, care va fi vârful de gamă.

Producția este planificată să înceapă în România, cel mai probabil în 2027, în uzina Dacia unde se asamblează în prezent Duster și viitorul Bigster. Oficialii estimează că acest model va avea un rol important în creșterea producției totale, scrie Mediafax.

foto: imagine generată cu ajutorul AI

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum O oră

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Evenimentacum 2 ore

Mai puține vouchere de vacanță în 2026, pentru bugetari: Ce angajați la stat nu vor mai primi vouchere în acest an
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 8 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

VIDEO Prefectura Alba: Se intervine pentru deszăpezire pe tronsoanele de drumuri naționale din județ. Recomandări pentru șoferi
Administrațieacum o zi

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 7 ore

Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Economieacum 15 ore

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 10 ore

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum 13 ore

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Aiudacum 5 ore

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Câmpeniacum 9 ore

Din inima Apusenilor, în slujba comunității. Povestea polițistei Anamaria, care s-a întors acasă, la Vadu Moților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum O oră

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie