Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații

Rezidențiat 2026. Ministerul Sănătății și Alianța G6 UMF au decis să mențină același model de concurs și aceleași bibliografii pentru rezidențiatul din 15 noiembrie 2026, a anunțat joi ministrul Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, decizia asigură stabilitate, predictibilitate și echitate pentru toți candidații care se pregătesc pentru examen.

„Ministerul Sănătății, împreună cu Alianța Universitară G6 UMF, informează candidații și publicul interesat că, pentru Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, care se va desfășura în data de 15 noiembrie 2026, se vor păstra același model de concurs și aceleași bibliografii utilizate în anul 2025.

Această decizie a fost adoptată în urma consultărilor dintre Ministerul Sănătății și reprezentanții universităților de medicină și farmacie membre ale Alianței G6 UMF, având ca obiectiv principal asigurarea stabilității, predictibilității și echității pentru toți candidații care se pregătesc pentru concursul de rezidențiat.

Menținerea aceluiași format și a aceleiași bibliografii permite candidaților să își continue pregătirea în condiții clare și transparente, fără modificări de substanță care ar putea afecta procesul educațional și de evaluare.

Orice informații suplimentare privind organizarea concursului vor fi comunicate în timp util, prin canalele oficiale ale Ministerului Sănătății și ale universităților de medicină și farmacie”, a scris ministrul, pe Facebook.

Despre examenul de rezidențiat

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Durata rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 7 ani, în funcție de specialitate.

Rezidențiatul se organizează în următoarele forme:

pe locuri;

pe posturi.

Examenul național de rezidenţiat reprezintă un moment definitoriu pentru absolvenţii învăţământului medico-farmaceutic.

Admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi este organizată de către Ministerul Sănătății, prin concurs național, pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, pe baza unei metodologii și a unei cifre de școlarizare aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației.

Cei care promovează acest concurs devin rezidenți în specialitatea respectivă. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.

