Connect with us

Eveniment

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații

Publicat

acum 7 secunde

Rezidențiat 2026. Ministerul Sănătății și Alianța G6 UMF au decis să mențină același model de concurs și aceleași bibliografii pentru rezidențiatul din 15 noiembrie 2026, a anunțat joi ministrul Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, decizia asigură stabilitate, predictibilitate și echitate pentru toți candidații care se pregătesc pentru examen.

„Ministerul Sănătății, împreună cu Alianța Universitară G6 UMF, informează candidații și publicul interesat că, pentru Concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, care se va desfășura în data de 15 noiembrie 2026, se vor păstra același model de concurs și aceleași bibliografii utilizate în anul 2025.

Această decizie a fost adoptată în urma consultărilor dintre Ministerul Sănătății și reprezentanții universităților de medicină și farmacie membre ale Alianței G6 UMF, având ca obiectiv principal asigurarea stabilității, predictibilității și echității pentru toți candidații care se pregătesc pentru concursul de rezidențiat.

Menținerea aceluiași format și a aceleiași bibliografii permite candidaților să își continue pregătirea în condiții clare și transparente, fără modificări de substanță care ar putea afecta procesul educațional și de evaluare.

Orice informații suplimentare privind organizarea concursului vor fi comunicate în timp util, prin canalele oficiale ale Ministerului Sănătății și ale universităților de medicină și farmacie”, a scris ministrul, pe Facebook.

Despre examenul de rezidențiat

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Durata rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 7 ani, în funcție de specialitate.

Rezidențiatul se organizează în următoarele forme:

  • pe locuri;
  • pe posturi.

Examenul național de rezidenţiat reprezintă un moment definitoriu pentru absolvenţii învăţământului medico-farmaceutic.

Admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi este organizată de către Ministerul Sănătății, prin concurs național, pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, pe baza unei metodologii și a unei cifre de școlarizare aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației.

Cei care promovează acest concurs devin rezidenți în specialitatea respectivă. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 secunde

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații
Evenimentacum O oră

Undă verde de la APM Alba pentru construirea unui Aquapark la Ocna Mureș, lângă Băile Sărate. Cum va arăta
Evenimentacum O oră

Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică. Ministrul Rogobete: Scoatem pixul și hârtiile din spitale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 15 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Iohannis
Economieacum 7 ore

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, scapă de sechestru pe bunuri. Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Economieacum 9 ore

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 12 ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum o zi

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Care este vârsta la care un român reușește să își cumpere propria locuință. Situația la nivel european
Evenimentacum 16 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 secunde

Rezidențiat 2026: Anunțul ministrului Sănătății despre modelul de concurs și bibliografie. Ce trebuie să știe candidații
Evenimentacum O oră

Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate, în consultare publică. Ministrul Rogobete: Scoatem pixul și hârtiile din spitale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum o zi

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie