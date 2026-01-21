Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României

Campioana României, Volei Alba Blaj, joacă miercuri pentru prezența în semifinalele Cupei României, anunță reprezentanții clubului sportiv. Echipa întâlnește CSM Constanța, miercuri, 21 ianuarie, de la ora 18.00, la Alba Blaj Arena.

”Volei Alba Blaj, care este deținătoarea la zi a Cupei României, trofeu pe care l-a cucerit de cinci ori până acum, este mare favorită la calificarea în „careul de ași” al competiției, după ce în tur s-a impus cu scorul de 3-1.

Dacă va trece de CSM Constanța, echipa noastră, care trebuie să câștige minimum două seturi în confruntarea de mâine seară, va întâlni, în penultimul act al competiției, în dublă manșă, CSO Voluntari”, anunță CSM Volei Alba Blaj.

Bilete și acces la meci

Biletele pot fi achiziționate de pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și de la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul biletelor

15 lei (Sectoare A, B, C)

100 lei (Sector Oficial)

Programul casei de bilete (19-21 ianuarie 2026):

Luni - Marți: 14:00 - 18:00

Miercuri: 16:00 - 19:00

Toți elevii beneficiază de intrare liberă la meciurile susținute de CSM Volei Alba Blaj pe teren propriu, atât în campionat și Cupa României, cât și în Liga Campionilor, în sezonul 2025/2026.

Elevii vor avea acces la meciuri doar pe baza carnetului de elev. Biletele gratuite vor fi ridicate în ziua meciului, cu două ore înainte de start, de la casa de bilete, situată la intrarea principală în Alba Blaj Arena. Biletele pentru elevi nu pot fi achiziționate online.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 5 ani, accesul este gratuit, fără bilet, dar numai cu însoțitor. Adulții care vor veni la meci însoțiți de copii vor achita doar biletul pentru adult, urmând să primească bilete gratuite, în funcție de numărul de copii, lângă locul plătit.

Accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, prin prezentarea legitimației/documentelor justificative la intrarea generală a spectatorilor (zona turnicheți).

foto: CSM Volei Alba Blaj/ Facebook

