Atenționare meteo: încă două zile cu ger în Alba și alte județe din țară. Condiții de formare a poleiului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță încă două zile cu temperaturi deosebit de scăzute, mai ales în Alba și în alte județe din țară. După noaptea de luni spre marți cu minime de până la -14 grade, va fi frig și miercuri. Se va încălzi ușor de joi la amiază.

Informare meteo: până joi, 22 ianuarie, ora 10.00

Vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor.

Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade.

În regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40-50 km/h, amplificând senzația de frig.

Atenționare Cod Galben: marți, 20 ianuarie, orele 10.00-20.00

Temperaturi deosebit de scăzute, ger

În județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, vor continua să se înregistreze temperaturi deosebit de scăzute.

În medie, vor fi cu 5-9 grade mai mici decât cele normale datei. Valorile se vor încadra între -8 și -4 grade, mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista.

Atenționare Cod Galben: de marți, 20 ianuarie, ora 20.00 până miercuri, 21 ianuarie, ora 10.00

Temperaturi deosebit de scăzute, ger

Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade.

