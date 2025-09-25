Connect with us

Eveniment

Ați văzut-o? O minoră din Crăciunelu de Jos a fost dată dispărută de familie. Poliția o caută

Publicat

acum O oră

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din localitatea Crăciunelu de Jos. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 25 septembrie 2025, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 68 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în dimineața zilei de 25 septembrie 2025, nepoata sa, Daria Antonia Radu, în vârstă de 12 de ani, a plecat la școala unde studiază, în localitatea Bucerdea Grânoasă, însă, la finalizarea orelor de curs, nu a revenit la domiciliul său, în localitatea Crăciunelu de Jos.

Minora are următoarele semnalmente:

  • 165 cm înălțime;
  • Păr șaten;
  • Ochi căprui.

La momentul dispariției, minora purta pantaloni gri, adidași albi și geacă neagră. Aceasta are un ghiozdan roz.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 28 de minute

Alba Iulia va avea două târguri de Crăciun în această iarnă. Unde vor fi amplasate: Ce planuri are administrația locală
Evenimentacum O oră

Ați văzut-o? O minoră din Crăciunelu de Jos a fost dată dispărută de familie. Poliția o caută
Evenimentacum O oră

Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie: maxime de până la 21 de grade, ploi la munte. Prognoza pe zile, în localități
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 10 ore

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 11 ore

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

LISTA completă a produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat
Economieacum 5 ore

ANRE verifică operatorii de distribuție a energiei. Sunt vizate compensațiile plătite către consumatori
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 10 ore

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum o zi

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 5 ore

Gala de sporturi de contact la Alba Iulia: Mai mulți sportivi locali intră în cușca de MMA vineri seară. Ce meciuri vor avea loc
Evenimentacum 11 ore

4 octombrie: Crosul Speranței 2025 pe Câmpia Libertății din Blaj. Sute de persoane înscrise la competiție
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 28 de minute

Alba Iulia va avea două târguri de Crăciun în această iarnă. Unde vor fi amplasate: Ce planuri are administrația locală
Evenimentacum O oră

Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie: maxime de până la 21 de grade, ploi la munte. Prognoza pe zile, în localități
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum 3 zile

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 9 ore

SMURD aniversează 35 de ani de când salvează vieți. A pornit de la o singură ambulanță, în Târgu Mureș
Aiudacum o zi

Serviciile de cardiologie de la Spitalul din Aiud, suspendate temporar. Unitatea medicală a rămas fără medic specialist
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Programul Lapte, corn, legume și fructe pentru anul școlar 2025-2026. Noutăți pentru elevi și școli, bugetul pentru județul Alba
Educațieacum o zi

Evaluare Națională clasa a a II-a, a IV-a și a VI-a 2026: modificări la testările pentru elevi, anunțate de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie