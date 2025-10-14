Connect with us

Au furat material lemnos dintr-o pădure din Câlnic. Trei bărbați din județul Sibiu, reținuți de polițiști

politie noaptea

Publicat

acum 4 secunde

Trei bărbați din județul Sibiu, cu vârste cuprinse între 27 și 34 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Alba după ce au sustras material lemnos dintr-o pădure de pe raza localității Câlnic. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 34 de ani, din localitatea Apoldu de Sus, județul Sibiu, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt de arbori.

În seara zilei de 13 octombrie 2025, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că persoane necunoscute sustrag material lemnos dintr-o pădure situată pe raza localității Câlnic.

Polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș s-au deplasat la fața locului și, la scurt timp, au identificat trei bărbați, cu vârste cuprinse între 27 și 34 de ani, din județul Sibiu, bănuiți că ar fi sustras material lemnos dintr-o pădure aflată pe raza localității Câlnic.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt de arbori, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbaților.

