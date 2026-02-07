Connect with us

Audi A6 impecabil, scos la licitație la prețul de 1.000 de euro, de Primăria Sibiu. A fost mașina de protocol a lui Iohannis

audi a6

Publicat

acum 4 secunde

Audi A6 impecabil, scos la licitație la prețul de 1.000 de euro, de Primăria Sibiu: Este vorba despre o mașină de protocol a fostului președintelui Klaus Iohannis. Prețul de pornire stabilit de organizatori este 1.000 de euro. În cadrul licitației, care este organizată de o casă mare de profil, vor mai fi vândute ceasuri de lux din aur.

Mașina de protocol condusă în trecut de Klaus Iohannis este un Audi A6 3.2 FSI. Aceasta este scoasă la licitație de Primăria Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark.

Autoturismul are un preț de pornire de numai 1.000 de euro și este inclus în selecția evenimentului intitulat „Time to Bid — Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux”.

Evenimentul va avea loc 24 februarie, de la ora 18.00, și se va desfășura atât cu prezență fizică, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, cât și online, pe platforma casei de licitații.

Evenimentul este cu acces liber pentru public, iar cei care doresc să participe la licitație o pot face prin realizarea unui cont de colecționar, anunță organziatorii.

Mașina care a fost condusă de Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol, transmite Mediafax.

Autoturismul are un kilometraj mic (doar 120.000 de kilometri), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005, mai transmit organizatorii licitației.

Practic, mașina este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

Ultimele articole pe alba24
