AUR are un nou consilier local într-o comună din Alba, după ce fostul consilier a decedat. Cine a preluat funcția și unde

Școlile profesionale vor fi puternic susținute prin ridicarea la rang de liceu profesional, a spus ministrul Educației, Sorin Câmpeanu. Acești liceeni vor putea face doi ani într-unul singur.

„Proiectele legii educației lansate în consultare publică vizează următoarele aspecte: școlile profesionale vor fi puternic susținute prin ridicarea la rang de liceu profesional.

Atractivitatea, în acest fel, pentru învățământul profesional, va putea să crească deoarece cei care – copii, tineri, cei care se vor îndrepta către această formă de învățământ – vor știi din capul locului că vor avea șansa să-și continue studiile până la finalul liceului și vor putea să susțină examenul de Bacalaureat prin care să-și verifice competențele de bază.

Acest lucru se va putea face odată cu aplicarea acestei noi legi fără a mai pierde, între ghilimele, un an din viață, pentru că un elev care iese din școala profesională, cu calificare de nivel trei, după trei ani, pentru a finaliza studiile liceale și a susține examenul de Bacalaureat are nevoie de încă doi ani. Prin efectul acestei noi legi, în loc de doi ani va face unul singur, la fel ca toți ceilalți absolvenți de învățământ liceal.

Va putea să meargă în piața muncii cu o calificare de nivel trei, pentru trei ani, și va știi că va avea oricând posibilitatea de a face și clasa a XII-a și a susține și examenul de Bacalaureat”, a declarat Sorin Cîmpeanu, potrivit edupedu.ro.

Propunere din proiectul de modificare a legislației în Educație

Prevederea este în proiectul de modificare a Legii Educației.

„Elevii din filiera profesională pot continua studiile în cadrul aceluiași liceu în vederea participării la examenul de bacalaureat. În clasa a XII-a, aceștia vor aprofunda atât elementele de trunchi comun, cât și componenta de calificare profesională din clasele IX-XI. Promovarea examenului de bacalaureat le conferă o calificare de nivel 4”, potrivit textului proiectului de lege aflat în dezbatere până pe 24 august.

Școlile profesionale duale se reorganizează și ele, vor fi asimilate de „licee profesionale duale”. Liceul este, prin definiție, o școală în care elevii fac 4 ani de studiu, nu 3, iar până acum niciodată liceele nu au avut calificări de 3 ani. De altfel este prima dată când sunt propuse licee cu învățământ dual.

În prezent, un elev de la o școală profesională care vrea să se înscrie la liceu după ce termină școala profesională, trebuie să facă încă doi ani de studiu la liceu, pe lângă cei 3 ai școlii profesionale. Anul în curs, respectiv clasa a XI-a, este un an suplimentar care completează competențele și cunoștințele elevului de liceu, în învățământul profesional ultimul an de studiu – anul III (echivalentul clasei a XI-a) fiind un an cu până la 70% practică în meseria aleasă.