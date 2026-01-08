Connect with us

Abrud

Avarie la rețeaua de apă potabilă din Abrud. Intervine echipă de la Apa CTTA

Publicat

acum 25 de secunde

Apa CTTA SA Alba –Sucursala Apuseni a anunțat scăderea presiunii apei potabile furnizate la Abrud, joi dimineața.

Cauza este o averie produsă la rețeaua de distribuție a apei potabile.

”Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil”, anunță compania

La reluarea furnizării apei potabile pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care clienților le este recomandat să utilizeze apa numai în scopuri menajere, până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate imediat la

  • Call Center: 0377 900 400 (luni-joi, orele 8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00)
  • Dispeceratul Sucursalei Apuseni: 0258 771 665 (în afara programului Call Center)
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Abrudacum 25 de secunde

Avarie la rețeaua de apă potabilă din Abrud. Intervine echipă de la Apa CTTA
Evenimentacum 21 de minute

Salvatorii ISU Alba au avut aproape 300 de misiuni în prima săptămână a anului 2026. Majoritatea, cazuri de prim-ajutor
Evenimentacum 34 de minute

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Investiție pentru renovarea unor blocuri în cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia. Cât vor costa lucrările
Administrațieacum o zi

Peste 1000 de locuitori din Alba nu au încă energie electrică. 41 de echipe DEER sunt în teren
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 2 ore

Eșalonarea datoriilor în 2026. Modificări majore aduse procedurii, de la 1 ianuarie
Ratele românilor vor crește
Economieacum 3 ore

2026 aduce sfârșitul salariilor „confidențiale”. Ce obligații noi au angajatorii și ce drepturi primesc salariații
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum o săptămână

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 3 zile

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

România și Alba Iulia, în Cartea Recordurilor 2025. Care sunt performanțele confirmate de Guinness World Records
Evenimentacum o zi

Sfântul Ioan Botezătorul. Programul slujbelor oficiate la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în perioada 7-10 ianuarie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 34 de minute

Ghișeul.ro nu funcționează: Autoritățile nu pot introduce date în sistem. Există suspiciunea unui atac cu boți
Actualitateacum 2 săptămâni

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 14 ore

Cum pot fi identificate simptomele de hipotermie. Reguli de protecție și prim-ajutor
Evenimentacum 21 de ore

Aproape 100 de oameni au ajuns la Urgențe la Spitalul din Alba Iulia din cauza zăpezii în ultimele zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 19 ore

DiscoverEU: 40.000 de permise gratuite de călătorie cu trenul, oferite tinerilor de 18 ani din UE
Actualitateacum 2 zile

Mineriada din 1990, propusă pentru includere în manualele școlare de Istoria comunismului. Proiect inițiat de Florin Roman
Mai mult din Educatie