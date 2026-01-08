Abrud
Avarie la rețeaua de apă potabilă din Abrud. Intervine echipă de la Apa CTTA
Apa CTTA SA Alba –Sucursala Apuseni a anunțat scăderea presiunii apei potabile furnizate la Abrud, joi dimineața.
Cauza este o averie produsă la rețeaua de distribuție a apei potabile.
”Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil”, anunță compania
La reluarea furnizării apei potabile pot apărea depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care clienților le este recomandat să utilizeze apa numai în scopuri menajere, până la încadrarea acesteia în parametrii de calitate.
Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate imediat la
- Call Center: 0377 900 400 (luni-joi, orele 8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00)
- Dispeceratul Sucursalei Apuseni: 0258 771 665 (în afara programului Call Center)
