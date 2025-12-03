Avarie la rețeaua de apă potabilă în Alba Iulia. Furnizarea apei, întreruptă pe două străzi din centru

Apa CTTA SA – Sucursala Alba Iulia a anunțat întreruperea furnizării apei potabile în municipiul Alba Iulia, pe două străzi din centru, din cauza unei avarii la rețea.

Întreruperea furnizării apei este pe strada Decebal, pe tronsonul cuprins între strada Mihai Viteazul și ADR Centru (partea de sus), dar și pe strada Octavian Goga (numere pare).

”Echipa de intervenție este prezentă la fața locului și depune toate eforturile pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil. Estimare reluare furnizare apă potabilă: ora 18:30”, anunță compania.

La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, locuitorii trebuie să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521/ 0258 810 463, în vederea intervenției.

