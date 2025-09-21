Eveniment
Avertisment DNSC: o nouă tentativă de fraudă pe rețele de socializare. La ce trebuie să fie atenți utilizatorii de internet
Avertisment DNSC: o nouă tentativă de fraudă a fost descoperită pe rețele de socializare. Instituția transmite sfaturi pentru utilizatori.
Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) sunt transmise mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
”A fost semnalată o nouă tentativă de fraudă propagată prin rețelele de social media, în care victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.
În realitate, formularul transmis victimei este unul fals care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor”, atenționează DNSC.
Sfaturi pentru utilizatori
Specialiștii DNSC transmit recomandări utilizatorilor de Internet:
- nu accesa linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute
- dacă ai dubii privind situația paginii tale, intră direct pe site-ul oficial al rețelei de socializare, nu prin link-ul din mesaj
- nu oferi niciodată parole, coduri OTP sau alte date de autentificare prin formulare suspecte
- raportează conținutul suspect către DNSC: https://pnrisc.dnsc.ro
- fii vigilent, protejează-ți datele și limitează răspândirea tentativelor de fraudă.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.