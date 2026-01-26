Avertizare ANM: Cod Galben de ploi și ninsori în Alba, până marți seara. Cod Portocaliu, în alte șase județe din țară

Meteorologii au emis luni avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de ploi și ninsori, valabile până marți, 27 ianuarie, la ora 20:00, în Alba și alte județe din țară.

Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ

Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

În intervalul menționat, vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Temporar vor fi precipitații în general slabe cantitativ și în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană, mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40...45 km/h.

Cod Portocaliu de precipitații importante cantitativ, strat de zăpadă și viscol la peste 1700 m

Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 10:00 – 27 ianuarie, ora 20:00

În intervalul menționat, în zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă.

Se vor acumula cantități de apă de 60 ... 80 l/mp. La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30...40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m.

sursa: meteoromania.ro

