Connect with us

Eveniment

Digitalizare și termene mai scurte pentru evaluarea impactului asupra mediului. Proiect, la Ministerul Mediului

Publicat

acum O oră

Digitalizare și termene mai scurte pentru evaluarea impactului asupra mediului. Guvernul a lansat în consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind simplificarea procedurilor administrative pentru investitori, iar un capitol important al proiectului vizează măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor referitoare la eficientizarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, prin reducerea termenelor de analiză și modernizarea proceselor administrative, informează MMAP printr-un comunicat.

„Reducem termenele acolo unde există spațiu real de eficientizare, dar nu reducem standardele de mediu. Din contră, digitalizarea și clarificarea etapelor procedurale ne permit să avem procese mai rapide, mai transparente și mai predictibile pentru investitori, menținând integral exigențele de protecție a mediului. Este un pas necesar pentru modernizarea administrației de mediu”, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Astfel, prin modificările propuse, timpul maxim alocat pentru luarea deciziei în cadrul celor două etape din procedura de evaluare a impactului asupra mediului (etapa de evaluare inițială și etapa de încadrare) se reduce cu 40 de zile.

„Este vorba de termene eficientizate discutate cu reprezentanții Comisiei Europene. Concret, termenul pentru analiza inițială scade de la 15 la 10 zile, termenul pentru formularea punctului de vedere în etapa de încadrare se reduce de la 20 la 15 zile, iar termenul maxim pentru luarea deciziei de încadrare scade de la 90 la 60 de zile”, precizează reprezentanții Ministerului Mediului.

„Ce propunem să îmbunătățim în legislația existentă?

  • Asumarea ca în 6 luni să fie digitalizate zeci de servicii ale Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate
  • Îmbunătățirea cu 40 de zile a termenelor de răspuns a autorităților de mediu cu privire la evaluarea impactului asupra mediului (termene scurtate discutate inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a ne alinia cu directivele europene aplicabile)

În 6 luni de zile va fi unificată raportarea datelor de mediu către toate autoritățile de mediu astfel încât să nu mai trebuiască să fie date 100 de formulare cu 100 de informații similare, dar în alt format de către firme”, a scris Diana Buzoianu, pe Facebook.

În paralel, proiectul introduce dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor și informațiilor de mediu de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.

Platforma va permite gestionarea digitală a fluxurilor de date, creșterea trasabilității procedurilor, standardizarea raportărilor și reducerea birocrației pentru operatorii economici.

Sistemul va contribui la o calitate mai bună a datelor de mediu și la o monitorizare mai eficientă a obligațiilor de conformare.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Uncategorizedacum 11 minute

Cât costă să fii student în Alba Iulia în 2026: chirii, transport și cheltuieli lunare. Comparație cu un centru universitar mare
Uncategorizedacum 39 de minute

Doi adulți și o minoră din Alba, implicați într-un accident în Sibiu. Au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu mașina
Evenimentacum O oră

Digitalizare și termene mai scurte pentru evaluarea impactului asupra mediului. Proiect, la Ministerul Mediului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

UPDATE VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut
Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Impozit plătit cu două găleți pline de monede, la Aiud. Protestul unui localnic față de taxele mărite de Guvern
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum 7 ore

Termen limită pentru depunerea unui document la Casa de Pensii. Certificatul de Viață, obligatoriu pentru pensionarii din diaspora
Economieacum 2 zile

Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare
Evenimentacum 5 zile

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Două săptămâni până la reluarea competițiilor județene de fotbal. Care sunt favoritele pentru promovarea în eșaloanele superioare
Evenimentacum 2 zile

Fotbaliștii din Alba cu care România poate ținti calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. Lăsatul Secului pentru carne. Semnificații și tradiții înainte de Postul Paștelui 2026
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 2 zile

Horoscopul de weekend 14-15 februarie 2026. Energii speciale, declanșate de Ziua Îndrăgostiților
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

MAI va monitoriza presa și rețelele sociale pentru a combate informațiile false despre buletinul electronic
Actualitateacum 4 zile

Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Noi drepturi pentru pacienți: vor avea dreptul la a doua opinie medicală și vor fi programați de medici la următoarea consultație
Evenimentacum 14 ore

Ministrul Sănătății vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat. Ce spune Rogobete
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 2 zile

Prima lună în care profesorii cu salarii mai mari de 6.000 de lei nu mai iau indemnizația de hrană
Educațieacum 3 zile

Calendarul vacantelor în anul școlar 2026 - 2027. Structura, aprobată de Ministerul Educației
Mai mult din Educatie