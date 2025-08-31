Avertizare Cod Galben de furtuni în Alba și alte județe. Ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului

Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de instabilitate atmosferică valabilă în Alba și alte județe din țară, duminică, 31 august, între orele 10:00 și 21:00.

Potrivit ANM, în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

sursa: meteoromania.ro

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News