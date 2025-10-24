Avertizare Cod Galben de vânt puternic în Alba și în țară. Rafalele vor ajunge până la 120 de km/h, la munte

Meteorologii au emis vineri dimineața o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului valabilă în județul Alba și alte județe din țară până la ora 21:00.

Potrivit ANM, sunt afectate zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei, Dobrogea și zonele de munte.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și în Dobrogea vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News