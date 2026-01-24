Ce servicii sociale vor fi asigurate din bugetul local la Alba Iulia în 2026. Sume estimate și beneficiari

Primăria Alba Iulia, prin Serviciul de Asistență Socială, propune planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local în acest an. Dat fiind contextul restricțiilor de cheltuieli, nu vor fi înființate noi servicii, dar vor fi contractate punctual, pentru anumite categorii de beneficiari.

La Alba Iulia, funcționează mai multe centre sociale, o cantină socială, serviciul de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu și o spălătorie socială.

Ce servicii sociale vor fi asigurate din bugetul local la Alba Iulia în 2026

În proiectul propuse spre aprobare în ședința Consiliului Local Alba Iulia din 29 ianuarie, sunt propuse pentru bugetare următoarele unități:

Câminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia - capacitate 100 locuri (utilizate 90% în decembrie 2025). Buget estimat 5.500.000 lei (buget local), 1.802.000 lei (buget de stat), 2.600.000 lei (contribuții beneficiari)

- capacitate 100 locuri (utilizate 90% în decembrie 2025). Buget estimat 5.500.000 lei (buget local), 1.802.000 lei (buget de stat), 2.600.000 lei (contribuții beneficiari) Centrul de zi pentru persoane vârstnice Alba Iulia - 120 locuri (95% dintre acestea erau ocupate în decembrie 2025). Buget estimat 2026: 500.000 lei

- 120 locuri (95% dintre acestea erau ocupate în decembrie 2025). Buget estimat 2026: 500.000 lei Cantina de ajutor social Alba Iulia - 150 de porții (100 pentru cantină, 50 pentru alte servicii sociale;servicii utilizate în proporție de 43% în decembrie 2025). Buget estimat: 500.000 lei

- 150 de porții (100 pentru cantină, 50 pentru alte servicii sociale;servicii utilizate în proporție de 43% în decembrie 2025). Buget estimat: 500.000 lei Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii ”Sfânta Maria” - 30 de locuri (100% utilizate în decembrie 2025). Buget estimat 550.000 lei

- 30 de locuri (100% utilizate în decembrie 2025). Buget estimat 550.000 lei Centrul pentru victimele violenței domestice - adăpost temporar 6 locuri; birou consiliere. În decembrie 2025, era administrat un caz. Buget estimat: 110.000 lei

- adăpost temporar 6 locuri; birou consiliere. În decembrie 2025, era administrat un caz. Buget estimat: 110.000 lei Serviciu de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice Alba Iulia - capacitate 35 beneficiari (serviciu utilizat în proporție de 92% în decembrie). Buget estimat 2026: 500.000 lei

- capacitate 35 beneficiari (serviciu utilizat în proporție de 92% în decembrie). Buget estimat 2026: 500.000 lei Spălătorie socială (capacitate 5/zi, utilizare 100%). Buget estimat 70.000 lei

(capacitate 5/zi, utilizare 100%). Buget estimat 70.000 lei Centrul de zi pentru copii ”ReCreativ” Alba Iulia (capacitate 100 beneficiari/zi; 83% utilizat în decembrie 2025)

Servicii sociale contractate din fonduri publice - propuneri 2026

Se mai propune contractarea unor servicii sociale din fonduri publice, astfel:

servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte : 20 persoane fără adăpost. Buget prin acord cadru aprilie 2024 - aprilie 2026 365.000 lei

: 20 persoane fără adăpost. Buget prin acord cadru aprilie 2024 - aprilie 2026 365.000 lei servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități: 10 beneficiari. Buget achiziție publică mai-decembrie 2026 - 172.800 lei

10 beneficiari. Buget achiziție publică mai-decembrie 2026 - 172.800 lei servicii sociale în Centrul de zi pentru copii - 25 de copii cu risc de abandon școlar/familial. Buget 337.800 lei achiziție publică

- 25 de copii cu risc de abandon școlar/familial. Buget 337.800 lei achiziție publică Centrul de recuperare pentru copii Gepetto - 15 copii cu dizabilități (spectru autist, sindrom down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie/limbajului expresiv). Buget 337.500 lei achiziție publică

- 15 copii cu dizabilități (spectru autist, sindrom down, întârzieri în dezvoltarea psihomotorie/limbajului expresiv). Buget 337.500 lei achiziție publică Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Sfântul Meletie” Alba Iulia - 20 locuri pentru adulți cu dizabilități. Buget 144.070 lei.

