Asociația Maria Beatrice oferă cârje și orteze gratuite pentru persoanele din Alba care au suferit fracturi în ultima perioadă

Asociația Maria Beatrice pune la dispoziție, gratuit, folosirea de cârje și orteze pentru persoanele care au nevoie de ele. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Asociației marți, 27 ianuarie 2026, pe pagina de Facebook a asociației.

Mai exact, reprezentații asociației au anunțat că pun la dispoziție, orteze pentru imobilizarea gleznei, cârje cu sprijin pe antebraț și mâner articulat.

Anunțul a fost făcut de aceștia și în contextul meteo din ultimele săptămâni. Aceștia au precizat că zăpada din ultima perioadă a provocat numeroase accidentări: entorse, fracturi și operații care au necesitat imobilizarea gleznei.

Cum poți să obții gratuit cârjele și ortezele

Reprezentanții Maria Beatrice au precizat că pacientul sau aparținătorul trebuie să se prezintă la Clinica Maria Beatrice cu: cartea de identitate și document medical doveditor al diagnosticului (de la medicul ortoped).

Cei care au nevoie de dispozitivele medicale pot merge la sediuk Clinicii pe strada Ana Aslan numărul 34 din Alba Iulia.

Programul de funcționare este de luni până vineri între orele 8:30 - 15:30.

