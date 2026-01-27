Connect with us

Eveniment

Asociația Maria Beatrice oferă cârje și orteze gratuite pentru persoanele din Alba care au suferit fracturi în ultima perioadă

Publicat

acum O oră

Asociația Maria Beatrice pune la dispoziție, gratuit, folosirea de cârje și orteze pentru persoanele care au nevoie de ele. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Asociației marți, 27 ianuarie 2026, pe pagina de Facebook a asociației. 

Mai exact, reprezentații asociației au anunțat că pun la dispoziție, orteze pentru imobilizarea gleznei, cârje cu sprijin pe antebraț și mâner articulat.

Anunțul a fost făcut de aceștia și în contextul meteo din ultimele săptămâni. Aceștia au precizat că zăpada din ultima perioadă a provocat numeroase accidentări: entorse, fracturi și operații care au necesitat imobilizarea gleznei.

Cum poți să obții gratuit cârjele și ortezele

Reprezentanții Maria Beatrice au precizat că pacientul sau aparținătorul trebuie să se prezintă la Clinica Maria Beatrice cu: cartea de identitate și document medical doveditor al diagnosticului (de la medicul ortoped).

Cei care au nevoie de dispozitivele medicale pot merge la sediuk Clinicii pe strada Ana Aslan numărul 34 din Alba Iulia.

Programul de funcționare este de luni până vineri între orele 8:30 - 15:30.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 33 de minute

Bani mai puțini pentru transportul public din Alba Iulia, bugetați în 2026. Ce suma va primi STP din partea Consiliului Local
Evenimentacum O oră

Asociația Maria Beatrice oferă cârje și orteze gratuite pentru persoanele din Alba care au suferit fracturi în ultima perioadă
Evenimentacum 2 ore

Primăria Sebeș cumpără 7 autobuze electrice și 10 stații de încărcare. Care este valoarea investiției
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 12 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum o zi

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă
Ratele românilor vor crește
Economieacum 7 ore

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 8 ore

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum o zi

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum 2 zile

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 9 ore

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Modificări la Gmail
Evenimentacum 10 ore

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 23 de ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie