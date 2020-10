Bărbat CONDAMNAT pentru jigniri și amenințări pe Facebook la adresa primarului din Blaj și a mai multor oficiali din volei

Grupul de Comunicare Strategică a transmis vineri situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Potrivit acesteia, județul Alba se află pe primul loc cu incidență de 3.54 (anterior 3.37). București are 3.33 (anterior 3.31). Clujul are 3.18. Incidență 3 are și Harghita.



În funcție de acest indicator se iau deciziile cu privire la restricțiile impuse la nivel județean.

Cele mai mari rate de infectare: în actualizare