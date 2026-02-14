Bărbat cu permisul anulat, prins de polițiști la volanul unei mașini, pe un bulevard din Alba Iulia. S-a ales cu dosar penal

Un bărbat din județul Hunedara s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiștii din Alba Iulia în timp ce conducea un autoturism, având permisul anulat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 februarie 2026, în jurul orei 11.15, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism, pe Bulevardul Ferdinand I din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, din orașul Geoagiu, județul Hunedoara.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule anulat.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a deține permis de conducere.

