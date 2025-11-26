Bărbat de 38 de ani din Sebeș, după gratii pentru furt calificat. Cât va sta la închisoare

Un bărbat de 38 de ani din Sebeș a ajuns după gratii pentru furt calificat. Acesta va sta la închisoare 2 ani și 8 luni.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au depistat și reținut un bărbat de 38 de ani, din municipiul Sebeș, care este posesorul unui

mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 25 noiembrie 2025, de către Judecătoria Sebeș.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

