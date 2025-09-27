Connect with us

Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție. S-a apropiat de soție și a agresat-o

Un bărbat de 45 de ani din Alba Iulia a fost reținut vineri de polițiști pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, violență în familie și amenințare. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, violență în familie și amenințare.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 26 septembrie 2025, bărbatul nu ar fi respectat măsurile dispuse prin ordinul de protecție și s-ar fi apropiat de soția sa, în vârstă de 42 de ani, la o distanță mai mică de 100 de metri, iar pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o cu moartea, provocându-i femeii o stare de temere.

Cercetările sunt continuate.

