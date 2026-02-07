Connect with us

Eveniment

VIDEO: Lucrările la tunelul de autostradă Robești-Câineni, realizat prin dinamitare, avansează cu 10-12 metri pe zi

Publicat

acum 37 de secunde

Lucrările la tunelul de autostradă Robești - Câineni, realizat prin dinamitare, avansează cu 10 -12 metri în fiecare zi, spun antreprenorii turci de pe lotul 2 Boița-Cornetu al autostrăzii Sibiu-Pitești, care estimează că până la sfârșitul lunii aprilie vor finaliza construcția ambelor galerii ale acestui culoar prin munte în lungime de 900 de metri.

Secțiunea 2, care măsoară peste 31 de kilometri, ca și secțiunea 3, cu o lungime de peste 37 de kilometri, reprezintă partea cea mai dificilă din punct de vedere tehnic a viitoarei șosele de mare viteză, întrucât cele mai multe dintre lucrări sunt în zona montană și au un grad de complexitate ridicat sau, cum spune responsabilul de proiect pe sectorul Boița-Cornetu, Kutlu Katar, este o zonă cu ”tot ce dorești și nu dorești”.

Practic, conform contractului, antreprenorii turci de la Mapa-Cengiz au de executat, până la finele anului 2028, șapte tuneluri și 48 de poduri, pasaje și viaducte, lucrări care implică tăierea muntelui, decopertări, diguri de protecție, rigole, în condițiile în care circa 10 kilometri din traseu reprezintă numai viaducte.

În prezent, transmite AGERPRES, se lucrează în mai multe zone, tunelul de la Robești, al șaselea în ordinea dispunerii pe traseu, fiind una dintre lucrările în care s-au făcut progrese în ultimele săptămâni, conform constructorului, în fiecare dintre cele două galerii ale tunelului fiind deja străpunși aproximativ 300 de metri.

”La acest moment, 350 metri sunt străpunși în galeria dreaptă, iar la cealaltă 320 de metri sunt străpunși.

La fiecare dintre galerii străpungem zilnic undeva la 10-12 metri. În aprilie 2026 plănuim să le deschidem.

Se lucrează 24 de ore din 24, cu 60 de muncitori și 25 de utilaje diferite. Terenul este exact așa cum ne-am așteptat și nu cred să întâmpinăm vreo dificultate, pentru că, până acum, totul este așa cum am prevăzut”, a explicat Kutlu Katar.

În ceea ce privește termenul de finalizare al lucrărilor, turcii sunt oarecum rezervați și spun că vor deschide acest lot de autostradă ”așa cum scrie în contract”, deși susțin că din punct de vedere tehnic nu mai există necunoscute pentru care să nu fi identificat soluțiile adecvate.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 37 de secunde

VIDEO: Lucrările la tunelul de autostradă Robești-Câineni, realizat prin dinamitare, avansează cu 10-12 metri pe zi
Evenimentacum 43 de minute

Bărbat din Alba, reținut după ce a vândut o mașină cu kilometrajul dat înapoi. Este cercetat de polițiști pentru înșelăciune
Administrațieacum 2 ore

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 20 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 4 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina
Administrațieacum 23 de ore

LIVE VIDEO: Ședință de Consiliu Local la Alba Iulia. Intră la vot finanțarea pentru baza de autobuze și centura de Sud-Vest
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de ore

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
bani pensii
Economieacum 21 de ore

Persoanele fizice ar putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe venitul aferent anului trecut. Care este condiția
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 4 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 3 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

De ce este considerat micul dejun, cea mai importantă masă a zilei
Actualitateacum 4 zile

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Actualitateacum 4 zile

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Evenimentacum 21 de ore

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 18 ore

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Educațieacum 19 ore

Înscrieri clasa pregătitoare 2026: calendarul propus de Ministerul Educației. Perioada de completare a cererilor-tip și condiții
Mai mult din Educatie