VIDEO: Lucrările la tunelul de autostradă Robești-Câineni, realizat prin dinamitare, avansează cu 10-12 metri pe zi

Lucrările la tunelul de autostradă Robești - Câineni, realizat prin dinamitare, avansează cu 10 -12 metri în fiecare zi, spun antreprenorii turci de pe lotul 2 Boița-Cornetu al autostrăzii Sibiu-Pitești, care estimează că până la sfârșitul lunii aprilie vor finaliza construcția ambelor galerii ale acestui culoar prin munte în lungime de 900 de metri.

Secțiunea 2, care măsoară peste 31 de kilometri, ca și secțiunea 3, cu o lungime de peste 37 de kilometri, reprezintă partea cea mai dificilă din punct de vedere tehnic a viitoarei șosele de mare viteză, întrucât cele mai multe dintre lucrări sunt în zona montană și au un grad de complexitate ridicat sau, cum spune responsabilul de proiect pe sectorul Boița-Cornetu, Kutlu Katar, este o zonă cu ”tot ce dorești și nu dorești”.

Practic, conform contractului, antreprenorii turci de la Mapa-Cengiz au de executat, până la finele anului 2028, șapte tuneluri și 48 de poduri, pasaje și viaducte, lucrări care implică tăierea muntelui, decopertări, diguri de protecție, rigole, în condițiile în care circa 10 kilometri din traseu reprezintă numai viaducte.

În prezent, transmite AGERPRES, se lucrează în mai multe zone, tunelul de la Robești, al șaselea în ordinea dispunerii pe traseu, fiind una dintre lucrările în care s-au făcut progrese în ultimele săptămâni, conform constructorului, în fiecare dintre cele două galerii ale tunelului fiind deja străpunși aproximativ 300 de metri.

”La acest moment, 350 metri sunt străpunși în galeria dreaptă, iar la cealaltă 320 de metri sunt străpunși.

La fiecare dintre galerii străpungem zilnic undeva la 10-12 metri. În aprilie 2026 plănuim să le deschidem.

Se lucrează 24 de ore din 24, cu 60 de muncitori și 25 de utilaje diferite. Terenul este exact așa cum ne-am așteptat și nu cred să întâmpinăm vreo dificultate, pentru că, până acum, totul este așa cum am prevăzut”, a explicat Kutlu Katar.

În ceea ce privește termenul de finalizare al lucrărilor, turcii sunt oarecum rezervați și spun că vor deschide acest lot de autostradă ”așa cum scrie în contract”, deși susțin că din punct de vedere tehnic nu mai există necunoscute pentru care să nu fi identificat soluțiile adecvate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News