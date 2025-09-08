Bărbat din Alba, reținut după ce ar fi furat o bicicletă dintr-un magazin și ar fi vândut-o altei persoane

Un bărbat de 39 de ani din Alba a fost reținut de polițiști. Acesta este cercetat după ce ar fi furat o bicicletă, pe care ulterior ar fi vândut-o altei persoane.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 7 septembrie 2025, bărbatul ar fi sustras o bicicletă din incinta unui magazin aflat pe raza municipiului Alba Iulia, în valoare de 1299 lei, pe care, ulterior, ar fi vândut-o unei alte persoane.

Bicicleta a fost recuperată și predată magazinului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

