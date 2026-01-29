Bărbat din Baia de Arieș, trimis în judecată pentru ultraj. A amenințat cu moartea doi polițiști. Ce ”cuvinte grele le-a aruncat”

Un bărbat din Baia de Arieș va fi judecat de magistrații Judecătoriei Câmpeni pentru ultraj, după ce a amenințat cu moartea doi polițiști. Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 28 ianuarie 2026.

Fapta a fost comisă de bărbat în data de 27 noiembrie 2024. Cei doi polițiști au intervenit în urma unui apel la 112 făcut de soția inculpatului. Acesta era nervos, a distrus lucruri prin casă și a amenințat-o pe aceasta cu moartea.

Speriată femeia a apelat la oamenii legii. Aceștia au intervenit, dar la apariția lor, bărbatul a devenit mult mai nervos.

Ceidoi polițiști au încercat să poarte o discuție cu bărbatul, însă acesta a devenit foarte violent verbal.

Mai exact, le-a spus celor doi:„ sunteţi gunoaie,,, ” ieşiţi din curtea mea, dacă nu aveţi mandat,,, nu mă puteţi opri să nu îi dau în cap, peste o zi sau două,, îmi daţi restricţie, stau 10 zile, trec şi după îi dau în cap, mă duc la puşcărie, mă doare în p***„se arată în motivarea instanței.

Apoi bărbatul a continuat cu jignirile și amenințările asupra polițiștilor: ”eşti gunoi, ascultă (n.r., numele polițistului care a inervenit)! Tu crezi că dacă ai trei epoleţi, cine eşti? -Crezi că voi vă jucaţi şi vă încurcaţi, aveţi grijă atenţie!

O să îmi sugi mie ****! Ascultă ce spui io, eşti gunoi! - Mă, tu eşti însurat la Sălciua, aşa-i! -Ii cunosc pe toţi din familia ta, pe tată-to, pe mă-ta, pe toţi! (moment în care polițistul i-a zis inculpatului că mama lui este moartă) -îmi bag **** în mă-ta! Ascultă ce spui io!Acolo în mormânt îi moartă mă-ta! Te bag şi pe tine în mormânt! Nu mi groază de tine! -Ascultă, (....)! Sau io în cimitir, sau tu în mormânt, una sau alta! Ascultă, ce spui io!", se mai arată în documentul citat.

Pentru faptele sale, bărbatul va fi judecat pentru infracțiunea de ultraj. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

