Connect with us

Eveniment

Bărbat din Baia de Arieș, trimis în judecată pentru ultraj. A amenințat cu moartea doi polițiști. Ce ”cuvinte grele le-a aruncat”

Publicat

acum 57 de secunde

Un bărbat din Baia de Arieș va fi judecat de magistrații Judecătoriei Câmpeni pentru ultraj, după ce a amenințat cu moartea doi polițiști. Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 28 ianuarie 2026. 

Fapta a fost comisă de bărbat în data de 27 noiembrie 2024. Cei doi polițiști au intervenit în urma unui apel la 112 făcut de soția inculpatului. Acesta era nervos, a distrus lucruri prin casă și a amenințat-o pe aceasta cu moartea. 

Speriată femeia a apelat la oamenii legii. Aceștia au intervenit, dar la apariția lor, bărbatul a devenit mult mai nervos.

Ceidoi polițiști au încercat să poarte o discuție cu bărbatul, însă acesta a devenit foarte violent verbal.

Mai exact, le-a spus celor doi:„ sunteţi gunoaie,,, ” ieşiţi din curtea mea, dacă nu aveţi mandat,,, nu mă puteţi opri să nu îi dau în cap, peste o zi sau două,, îmi daţi restricţie, stau 10 zile, trec şi după îi dau în cap, mă duc la puşcărie, mă doare în p***„se arată în motivarea instanței.

Apoi bărbatul a continuat cu jignirile și amenințările asupra polițiștilor: ”eşti gunoi, ascultă (n.r., numele polițistului care a inervenit)! Tu crezi că dacă ai trei epoleţi, cine eşti? -Crezi că voi vă jucaţi şi vă încurcaţi, aveţi grijă atenţie!

O să îmi sugi mie ****! Ascultă ce spui io, eşti gunoi! - Mă, tu eşti însurat la Sălciua, aşa-i! -Ii cunosc pe toţi din familia ta, pe tată-to, pe mă-ta, pe toţi! (moment în care polițistul i-a zis inculpatului că mama lui este moartă) -îmi bag **** în mă-ta! Ascultă ce spui io!Acolo în mormânt îi moartă mă-ta! Te bag şi pe tine în mormânt! Nu mi groază de tine! -Ascultă, (....)! Sau io în cimitir, sau tu în mormânt, una sau alta! Ascultă, ce spui io!", se mai arată în documentul citat.

Pentru faptele sale, bărbatul va fi judecat pentru infracțiunea de ultraj. Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 58 de secunde

Bărbat din Baia de Arieș, trimis în judecată pentru ultraj. A amenințat cu moartea doi polițiști. Ce ”cuvinte grele le-a aruncat”
Evenimentacum 26 de minute

FOTO Pompieri de la ISU Alba, premiați pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Cine a fost desemnat „Pompierul anului 2025”
Evenimentacum 32 de minute

Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Anunțul ministrului Sănătății
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Administrațieacum 2 zile

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 2 ore

Tăieri de salarii la ANRE: Angajații nemulțumiți că li s-a redus leafa cu 30% au pierdut în instanță. Decizia poate fi atacată
Economieacum 3 ore

Guvernul are nevoie de o sumă uriașă în acest an, pentru acoperirea deficitului bugetar. De unde vrea să ia banii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 9 ore

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum o zi

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Actualitateacum 2 zile

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 11 ore

Când va fi internet gratuit pe avioane și de ce nu există acum? Anunțul șefului uneia dintre cele mai mari companii low-cost
Evenimentacum 14 ore

29 ianuarie: Ziua invenției automobilului. Momentul în care omenirea a început să se miște altfel
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 32 de minute

Schimbări majore la plata gărzilor în spitale și un nou normativ de personal. Anunțul ministrului Sănătății
Actualitateacum 5 ore

INSP: 57 decese din cauza gripei, confirmate de la începutul sezonului. A crescut numărul infecțiilor respiratorii acute
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 ore

FOTO: Polițiști și jandarmi din Alba, acțiune de prevenire a violenței în mediul școlar, la unități de învățământ din Blaj
Educațieacum 8 ore

Sindicatele din Educație pregătesc grevă de avertisment în perioada simulărilor examenelor naționale
Mai mult din Educatie