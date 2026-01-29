Connect with us

Sindicatele din Educație pregătesc grevă de avertisment în perioada simulărilor examenelor naționale

Publicat

acum 3 ore

Sindicatele din Educație se pregătesc să facă grevă de avertisment în perioada simulărilor examenelor naționale din luna martie. Forma de protest propusă ar urma să se desfășoare timp de două ore, în perioada în care sunt susținute simulările la Evaluare Națională, respectiv Bacalaureat.

Nemulțumirile profesorilor sunt legate de cele mai recente măsuri ale Guvernului. Sindicatele din Educație cer revenirea la norma didactică, la numărul de elevi la clasă, la plata cu ora și la bursele de dinainte de Legea Bolojan, notează edupedu.ro.

Potrivit sursei citate, într-o adresă a Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret”, sunt anunțate măsuri decise de colegiul liderilor FSE și referendum din 2 februarie pentru obținerea acordului membrilor de sindicat.

Sunt propuse:

  • pichetarea sediului Guvernului în 4 februarie
  • grevă, precedată de o grevă de avertisment cu durata de două ore, în luna martie, în perioada desfășurării simulărilor examenelor naționale (Evaluare Națională - 2 zile, Bacalaureat - 3 zile), precum și ulterior

Simularea examenului de Evaluare Națională 2026 va fi în perioada 16-18 martie și cea pentru Bacalaureat 2026, în 23-26 martie.

Solicitările sindicatelor

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și FSE ”Spiru Haret” atrag atenția că, după măsurile de austeritate impuse de guvern, în școli sunt clase supraaglomerate. ”S-a ajuns deja la peste 32 de elevi la clasă”, potrivit surselor citate.

De asemenea, sindicaliștii susțin că ”dispar clase întregi. Se reduce drastic numărul de clase de gimnaziu și liceu pentru a face economie”. Aceștia atenționează și că ”peste 2.000 de cadre didactice riscă să rămână fără catedră”, iar școlile ”funcționează fără resurse minime pentru performanță”.

Sindicatele cer

  • abrogarea prevederilor din Legea 141/2025 care duc la supraaglomerare
  • oprirea reducerii posturilor din învățământ
  • buget real pentru Educație, reluarea dialogului social
