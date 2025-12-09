Connect with us

Bărbat din Câmpeni, trimis în judecată la doi ani distanță după ce a fost prins cu un joint și un gram de ”cristal” asupra sa

Publicat

acum 30 de secunde

Un bărbat din Câmpeni a fost trimis în judecată, la mai bine de doi ani de când polițiștii au găsit asupra sa un joint de cannabis și un gram de droguri pentru prizare. 

Deși acesta a fost depistat cu droguri asupra sa în data de 2 septembrie 2023, dosarul a trecut de cameră preliminară abia în data de 27 noiembrie 2025.

Acesta va fi judecat pentru că a avut asupra sa o țigară cu cannabis și un gram de 3CMC, un drog de sinteză.

La mai bine de doi ani de la momentul depistării, magistrații au explicat pe scurt pentru ce va fi judecat acesta.

”În actul de sesizare s-a reţinut în esenţă faptul că în data de 02 septembrie 2023, pe raza județului Alba, inculpatul a deținut 1,20 de grame de substanță care conținea 3-CMC (3-Chloromethcathninone), drog de mare risc, și o țigaretă care conținea cannabis (drog de risc) în amestec cu tutun, pentru consum propriu, fără drept.

Fapta inculpatului întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de cumpărare sau deținere de droguri de droguri de risc și de mare risc pentru consumul propriu fără drept”, au notat magistrații instanței din Alba.

Mai exact, magistrații Tribunalului Alba au dat undă verde pentru începerea judecății, însă momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

 

Ultimele articole pe alba24
