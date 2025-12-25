Programa de limba și literatura română clasa a IX-a, varianta finală. Care sunt principalele modificări

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a. Ministerul Educației și Cercetării a publicat variantele revizuite de programe pentru limba și literatura română, clasa a IX-a, învățământ liceal.

”Documentele sunt rezultatul integrării de către membrii grupurilor de lucru pentru disciplina limba și literatura română a observațiilor și a propunerilor primite la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare”, a anunțat ministerul.

AICI, programele revizuite.

Programa de limba și literatura română clasa a IX-a. Principalele modificări

Pentru domeniul de conținut literatură, principalele modificări față de varianta aflată în dezbatere publică vizează:

Clarificarea modalităților prin care se realizează trecerea de la gimnaziu la liceu, prin:

detalierea primei secvențe de conținut - organizate tematic și intitulate acum Reflecții despre literatură, în continuarea temei generale din clasa a VIII-a, Reflecții despre lumea din jur

includerea unor repere de comprehensiune și interpretare care să asigure o continuitate (dar și un progres) între studiul literaturii în gimnaziu și în liceu, care va fi abordat prin contextualizare și în dinamică;

Menționarea mai explicită la principiul ordonator al conținuturilor - cel diacronic - a cel puțin trei principii complementare:

tematic

biografic

de context sociocultural.

Au fost adăugate, în consecință, și sugestii metodologice care să permită, de exemplu, compararea unor caracteristici a două epoci literare diferite, recunoașterea unor modificări de teme, urmărirea unor traiectorii biografice relevante din perspectiva responsabilității civice etc.

Programa de română: Lista autorilor, extinsă

Extinderea listei de autori români recomandați prin includerea unor autoare care au avut un rol în inițierea unor genuri publicistice (cazul Mariei Rosetti, care introduce cronica dramatică în spațiul publicistic din sec. al XIX-lea) sau în constituirea unor forme incipiente de critică socială (Sofia Nădejde, pionieră a feminismului românesc).

De asemenea, lista de autori străini recomandați pentru contextualizări conține nume de autoare consacrate din spațiul occidental (de la Doamna de Staël la George Eliot). Printre propunerile pentru proiectul școlar final („Oameni ai timpului lor”) se numără mai multe personalități feminine relevante pentru activitatea lor literară și civică (de pildă, Elena Ghica - Dora d'Istria sau Ecaterina Conachi).

Includerea în exemplele de activități de învățare și în sugestiile metodologice a unor elemente de educație media.

Diversificarea exemplelor de activități de învățare care să permită elevilor utilizarea responsabilă și etică a conținuturilor generate de Inteligența Artificială.

Includerea în nota de prezentare a unor definiții succinte care să le clarifice profesorilor sensurile în care sunt folosite noțiunile în jurul cărora se construiește programa:

literatura, înțeleasă ca sistem pluristratificat (abordat ca reprezentare a realității, ca instituție, ca parcurs istoric, ca spațiu de creație, ca tablou al genurilor)

contextul, înțeles ca ansamblu de condiții socioculturale care facilitează construirea de reprezentări ale epocii, precum și stabilirea de conexiuni cu reprezentări familiare elevilor de azi.

