Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Ce viteză a atins fotbalistul originar din Alba

Andrei Rațiu este cel mai rapid fotbalist din La Liga, în acest sezon. Cotidianul Marca scrie că fundașul-dreapta de la Rayo Vallecano a atins în 2025 - 2026 o viteză de 35,77 km/h și a urcat astfel pe primul loc în acest clasament. Anul trecut a fost pe locul 2. 

Pe poziția a doua în ierarhia viteziștilor din La Liga se află Cedric Bakambu. Jucătorul lui Betis a bifat doar 65 de minute în 7 meciuri de campionat, dar a reușit să atingă 35,56 km/h.

El se află în prezent la Cupa Africii pe Națiuni, cu reprezentativa RD Congo, scrie GSP.

Podiumul este completat de doi jucători. Unul dintre ei este Jones El-Abdellaoui, de la Celta Vigo. Acesta a atins în 2025 - 2026 o viteză de 35,45 km/h.

La egalitate cu el se află Victor Munoz, jucător transferat de Osasuna de la Real Madrid, în schimbul a 5 milioane de euro.

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel și cel mai rapid fotbalist din Europa, potrivit unei analize a Mundo Deportivo.

Un alt studiu realizat de „ Gradient Sports ” îl clasează pe Ratiu drept cel mai rapid fotbalist din Europa, atingând o viteză maximă de 34,7 km/h.

El îi depășește pe sprinteri precum Erling Haaland , pe locul cinci (34,5 km/h), și  Vinicius, pe locul șapte (34,4 km/h)” scrie ziarul spaniol.

