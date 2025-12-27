Connect with us

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date

Publicat

acum 27 de secunde

Un atac informatic de tip ransomware, denumit „Gentlemen”, care a afectat infrastructura IT de business a Societății Complexul Energetic Oltenia, a fost identificat vineri, în jurul orei 01:40, au anunțat, sâmbătă, oficialii companiei.

Specialiștii DNSC analizează în prezent amploarea incidentului, au confirmat pentru Mediafax oficialii instituției.

„Am fost notificați de ieri, investigația și activități de remediere în urmă incidentului sunt în curs. În acest moment nu sunt indicii cu privire la faptul că ar fi existat o exifltrare a datelor”, a declarat Mihai Rotariu, purtătorul de cuvânt al DNSC, pentru Mediafax.

„În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății.

Activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Potrivit oficialilor CEO, imediat după constatarea incidentului, sistemele afectate au fost izolate, iar situația a fost raportată Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei și altor autorități competente.

Conducerea societății a depus și o plângere penală la DIICOT – Biroul Teritorial Gorj, privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.

„Încă de la momentul identificării atacului, specialiștii IT ai Complexului Energetic Oltenia au demarat procesul de reconstrucție a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranță existente.

În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum și existența unei eventuale exfiltrări de date.

Complexul Energetic Oltenia cooperează cu autoritățile competente și depune toate eforturile necesare pentru restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil”, au anunțat oficialii CEO.

