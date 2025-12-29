Connect with us

Administrație

Planurile Primăriei Alba Iulia: reamenajare parcări în Piața Iuliu Maniu și zona Consiliul Europei și alte proiecte de modernizare

Publicat

acum 7 minute

Primăria Alba Iulia intenționează să deruleze proiecte de modernizare a mai multor zone din centrul municipiului. Acestea includ Piața Iuliu Maniu, Piața Consiliul Europei, terenul de lângă blocul în care se află serviciul de Taxe și Impozite și spațiile verzi, inclusiv parcurile.

După finalizarea noii parcări în spatele sediului Tribunalului și refacerea trotuarului în fața parcului pe strada Frederic Mistral, primăria continuă să modernizeze și alte spații din zona centrală a municipiului.

Primarul Gabriel Pleșa a explicat, pentru alba24.ro, care sunt planurile.

Parcarea din Piața Iuliu Maniu

Spațiile de parcare din Piața Iuliu Maniu, între sediul Tribunalului și Hotelul Transilvania vor fi reamenajate. Construcțiile rectangulare înălțate pe care sunt acum spații verzi vor fi demolate. Acestea au atras, de-a lungul timpului, critici din partea șoferilor privind îngreunarea accesului la locurile de parcare.

Zona va fi nivelată, însă vor fi păstrate și din spațiile verzi, astfel încât terenul să fie utilizat mai eficient, ca parcare.

”Vom vedea ce soluție vom găsi și pentru păstrarea fântânii arteziene și a celorlalte elemente din zonă, astfel încât să fie mai ușor de parcat autovehiculele”, precizează primarul.

Potrivit sursei citate, este posibil ca, la finalul lucrărilor, să fie mai multe locuri de parcare.

Proiectul este inclus în bugetul municipiului, la secțiunea reparații și ar urma să fie implementat anul viitor.

Piața Consiliul Europei

Modernizarea Pieței Consiliul Europei, proiect la faza studiu de fezabilitate, ar fi alt plan ce ar putea fi aplicat de anul viitor. Se încearcă găsirea unei surse de finanțare.

Amenajarea parcării, acum un spațiu neamenajat, cu pietriș și nisip, face parte dintr-un proiect mai mare: ”Revitalizare Piața Consiliul Europei prin reconfigurare spațiu public, amplasare stații transport public, amenajare parcaje la sol, pantații de aliniament și spații verzi, amenajare pistă de biciclete și circulații pietonale, iluminat public, amplasare mobilier urban”.

Acesta include amenajări complexe în vecinătatea străzilor Nicolae Bălcescu/Decebal.

Vor fi locuri amenajate de parcare, piațetă, pistă de biciclete. Vor fi montate bănci de relaxare și mobilier urban.

Vor fi amplasate mai multe stații de autobuze. A fost propusă și reorganizarea circulației pentru acces separat pentru mijloacele de transport în comun și restul traficului auto.

Va fi amenajat spațiu verde, cu arbori și gazon. În locație ar urma să fie amplasate și steagurile statelor din Uniunea Europeană, având în vedere numele pieței (Consiliul Europei) din apropierea sediului ADR Centru.

Vezi integral: FOTO: Cum va fi amenajată o zonă din centrul municipiului Alba Iulia. Parcare, stații de autobuz, piste de biciclete

Parteneriat public-privat în ”zona zero”

Primarul a amintit și de un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat în urmă cu șapte ani, ce includea construirea unor blocuri cu peste 10 etaje și parcare subterană în centrul municipiului. Edilul spune că planul trebuie reactualizat, însă susține că nu s-a renunțat la idee. AICI, detalii.

În varianta inițială, blocurile urmau să aibă 10-12 niveluri plus spații comerciale/birouri la parter. Propunerea era și de creare a unui design special, astfel încât de sus să aibă forma numărului 100.

Gabriel Pleșa spune că aceste blocuri (cel mai probabil două) ar putea fi construite printr-un parteriat public-privat, o asociere între un întreprinzător (privat) și primărie. Zona este cea vizavi de sediul Casei de Cultură a Studenților, lângă blocul unde este serviciul de Taxe și impozite.

Planurile erau și pentru construirea unei parcări subterane în Piața Iuliu Maniu. Aceasta ar putea fi realizată cu fonduri europene, însă este tot un plan pe termen mediu sau lung. Adică ar putea fi rediscutat abia peste trei ani, în exercițiul financiar 2028-2034.

Alte amenajări în centrul orașului

Se vor face amenajări și în cele două parcuri din centrul orașului, în apropierea Pieței Iuliu Maniu. Este luată în calcul posibilitatea introducerii unui sistem de irigație, pentru întreținerea spațiului verde.

De asemenea, se vor înlocui corpurile de iluminat pentru a îmbunățăți vizibilitatea pe timp de noapte.

Ultimele articole pe alba24
